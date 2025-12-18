نادي برشلونة الإكوادوري يعلن مقتـ.ل لاعبه ماريو بينيدا

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري مقتل لاعبه ماريو بينيدا، الذي لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم مسلح في مدينة جواياكيل.

تفاصيل وفاة ماريو بينيدا

وكان بينيدا مدافع برشلونة الإكوادوري قد تعرض لعدة طلقات نارية أثناء هجوم مفاجئ، ليفارق الحياة عن عمر 33 عامًا.

بيان نادي برشلونة وتعبيره عن الحزن

وفي بيان رسمي، عبّر نادي برشلونة عن حزنه العميق جراء هذا الحدث المأساوي، قائلاً: "يُعلن نادي برشلونة الرياضي، ببالغ الأسى والحزن، عن تلقيه نبأ وفاة لاعبنا ماريو بينيدا إثر تعرضه لهجوم مسلح".

وأضاف النادي: "لقد أحزننا هذا النبأ المفجع جميعًا، ونحن نشعر بالحزن كعائلة برشلونة".