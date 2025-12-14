قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
3 أمور ترفع قدرك عند الله.. مركز الأزهر يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأرقام.. قائمة جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واحدا من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين.

ويقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والأصالة.

وقد أعلنت لجان التحكيم عن قائمة الفائزين بجوائز "اليُسر" المرموقة في دورته الخامسة لهذا العام، وذلك خلال حفل ختامي حضرته نخبة كبيرة من ألمع نجوم السينما وصنّاع الأفلام من المنطقة والعالم.
 

لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، تم تشكيلها برئاسة شون بيكر وعضوية كلّ من الممثل ريز أحمد الفائز بجائزة الأوسكار (فيلم "صوت المعدن")، والممثلة نعومي هاريس المرشّحة لجائزة الأوسكار (فيلم "ضوء القمر")، والممثلة الأوكرانية الفرنسية الشهيرة أولغا كوريلينكو (فيلم "كمّ من العزاء") والممثلة والمخرجة اللبنانية المرشّحة لجائزة الأوسكار نادين لبكي (فيلم "كفرناحوم").

أما لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة ضمت كل من الكاتبة والمخرجة الأردنية دارين سلّام (فيلم "فرحة")، والممثلة السعودية نور الخضراء (فيلم "حوجن")، والمنتج الدنماركي الحائز على جائزتي أوسكار كيم ماغنوسون (فيلم "هيليوم").
 

قائمة الجوائز الكاملة:

جائزة الشرق لأفضل وثائقي

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "في-آي: في الحركة" للمخرجة جولييت بينوش
 

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم دولي

الفائز: فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام


جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي

الفائز: فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين


الأفلام القصيرة

تنويه خاصّ من لجنة التحكيم

فيلم "جيم 1983" للمخرج جورج أبو محيّا

جائزة اليُسر الفضية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 12,500 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "الأراضي الفارغة" للمخرج كريم الدين الألفي

جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 25,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "مهدّد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغا


الأفلام الطويلة

جائزة اليُسر لأفضل إنجاز سينمائي

الفائز: فيلم "أصوات الليل" للمخرج زانغ زونغشين

جائزة اليُسر لأفضل ممثل

الفائز: الممثل جورج خبّاز في فيلم "يونان"

جائزة اليُسر لأفضل ممثلة

الفائز: الممثلة سيو سو-بين في فيلم "عالم الحبّ"


جائزة اليُسر لأفضل سيناريو

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس


جائزة اليُسر لأفضل مخرج

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: أمير فخر الدين مخرج فيلم "يونان"


جائزة اليُسر من لجنة التحكيم

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين


جائزة اليُسر الفضّيّة لأفضل فيلم طويل

جائزة قدرها 30,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس


جائزة اليُسر الذّهبيّة لأفضل فيلم طويل

جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي

الفائز: فيلم "أرض ضائعة" للمخرج أكيو فوجيموتو

مهرجان البحر الاحمر مهرجان البحر الاحمر السينمائي جدة نادين لبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صلاة الفجر

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

ترشيحاتنا

منتخب مصر للريشة الطائرة

تأهل للنهائي وثلاث برونزيات.. الريشة الطائرة المصرية تتألق في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

شوبير

أحمد حسن: مصطفى شوبير مستمر مع الأهلي ولن يرحل في يناير

شوبير

شوبير : لا بديل عن الفوز على زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد