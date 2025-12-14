بالأرقام.. قائمة جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واحدا من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين.

ويقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والأصالة.



وقد أعلنت لجان التحكيم عن قائمة الفائزين بجوائز "اليُسر" المرموقة في دورته الخامسة لهذا العام، وذلك خلال حفل ختامي حضرته نخبة كبيرة من ألمع نجوم السينما وصنّاع الأفلام من المنطقة والعالم.



لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، تم تشكيلها برئاسة شون بيكر وعضوية كلّ من الممثل ريز أحمد الفائز بجائزة الأوسكار (فيلم "صوت المعدن")، والممثلة نعومي هاريس المرشّحة لجائزة الأوسكار (فيلم "ضوء القمر")، والممثلة الأوكرانية الفرنسية الشهيرة أولغا كوريلينكو (فيلم "كمّ من العزاء") والممثلة والمخرجة اللبنانية المرشّحة لجائزة الأوسكار نادين لبكي (فيلم "كفرناحوم").



أما لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة ضمت كل من الكاتبة والمخرجة الأردنية دارين سلّام (فيلم "فرحة")، والممثلة السعودية نور الخضراء (فيلم "حوجن")، والمنتج الدنماركي الحائز على جائزتي أوسكار كيم ماغنوسون (فيلم "هيليوم").



قائمة الجوائز الكاملة:

جائزة الشرق لأفضل وثائقي

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "في-آي: في الحركة" للمخرجة جولييت بينوش



جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم دولي

الفائز: فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام



جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي

الفائز: فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين



الأفلام القصيرة

تنويه خاصّ من لجنة التحكيم

فيلم "جيم 1983" للمخرج جورج أبو محيّا

جائزة اليُسر الفضية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 12,500 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "الأراضي الفارغة" للمخرج كريم الدين الألفي

جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير

جائزة قدرها 25,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "مهدّد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغا



الأفلام الطويلة

جائزة اليُسر لأفضل إنجاز سينمائي

الفائز: فيلم "أصوات الليل" للمخرج زانغ زونغشين

جائزة اليُسر لأفضل ممثل

الفائز: الممثل جورج خبّاز في فيلم "يونان"

جائزة اليُسر لأفضل ممثلة

الفائز: الممثلة سيو سو-بين في فيلم "عالم الحبّ"



جائزة اليُسر لأفضل سيناريو

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس



جائزة اليُسر لأفضل مخرج

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: أمير فخر الدين مخرج فيلم "يونان"



جائزة اليُسر من لجنة التحكيم

جائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين



جائزة اليُسر الفضّيّة لأفضل فيلم طويل

جائزة قدرها 30,000 دولار أمريكي

الفائز: فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس



جائزة اليُسر الذّهبيّة لأفضل فيلم طويل

جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي

الفائز: فيلم "أرض ضائعة" للمخرج أكيو فوجيموتو