فيلم "نجوم الأمل والألم" يفوز بجائزة اليسر لأفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

فاز منذ قليل الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس، بجائزة اليسر لأفضل سيناريو في ختام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي انتهت فعالياته منذ قليل، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم، وسط إشادة كبيرة من الحضور.

فيلم"نجوم الأمل والألم" الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه، سبق له الفوز بجائزة الجمهور بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، خلال دورته التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

الفيلم بطولة مونيا عقل، وحسن عقيل، وكميل سلامة، وجوليا قصار، وتينو كرم، ونادين شلهوب، وكتابة وإخراج سيريل عريس، ويتنقّل الفيلم بين لحظات التفاؤل واليأس، ويستكشف قدرة الحب والاتصال الإنساني على تحمل الأخطار والتاريخ المضطرب للبنان، ويبرز قدرة كل من نينو وياسمينا على الضحك في أحلك اللحظات، ليظلا متمسكين بالحب رغم التناقض بين شخصيتهما — هي واقعية وحازمة، وهو منفتح ومتوهم إلى حد ما.

على جانب آخر فاز الفيلم المصري القصير "الأراضي الفارغة" الذي تدعمه قنوات ART للمخرج كريم الدين الألفي، بجائزة اليسر الفضية، وصرح مخرج الفيلم إنه يدور حول رجل عسكري يتم منحه قطعة أرض في مكان يسمى "الأرض الفارغة" وعندما يذهب إلى هناك مع عائلته، يكتشف وجود عائلة أخرى بالمنزل، فيقرر التخلص منهم، ويعيشون في ترقب خوفا من عودة أحد أفراد الأسرة الأخرى لاسترداد المنزل.