سعر الذهب يتحرك في ختام تعاملات مساء اليوم 11-12-2025
نيجيريا تعلن قائمتها النهائية لكأس الأمم الأفريقية.. وودية قوية أمام مصر قبل السفر للمغرب
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بفستان أسود.. أحدث ظهور لـ انتصار من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

انتصار
انتصار
يارا أمين

شاركت الفنانة انتصار جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صورا جديدة لها خلال حضورها مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

إطلالة انتصار في مهرجان البحر الأحمر

اختارت انتصار اللون الأسود لتصميم فستانها بستايل بسيط و أنيق ومحتشم كشف عن قوامها الممشوق.

كما اختارت ، أن تضع بعض  مساحيق المكياج  بالالوان اللافتة وقامت بربط شعرها  الطويل  بطريقة جذابة التي تتناسب مع ظهورها.

إطلالة انتصار

أعمال الفنانة انتصار 

وكانت قد كشفت الفنانة انتصار عن طرح جزء جديد من المسلسل الكوميدي الشهير “راجل وست ستات” الذى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار 10 أعوام.

وقالت «انتصار» خلال لقائها مع et بالعربي، إنها قرّرت منذ فترة طرح جزء جديد من مسلسل “راجل وست ستات” ولكن عند سؤال الفنان أشرف عبد الباقي فى إحدى لقاءات قال إن انتصار تريد أن تخوض جزءًا جديدًا من المسلسل وصرحت بالأمر دون التأكد".

انتصار: هنعمل جزء جديد من مسلسل راجل وست ستات بناء على طلب الجمهور

وأضافت «انتصار»: الحمد لله دلوقتي ظهر الحق وكلموا أشرف عبدالباقي وفعلاً كلموا أشرف عبد الباقي وقالوله إن احنا هنعمل جزء جديد بالتأكيد وهنعمله من باب الذكريات والحب وبناء على طلب الجماهير لأن الناس طلبته مننا وحابوه على مدار 10 أجزاء".

انتصار تشارك فى ماراثون رمضان 2026

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان ، قالت انتصار انها ستشارك فى ماراثون رمضان بمسلسل “علي كلاي” مع الفنان احمد العوضي.

انتصار إنستجرام مهرجان البحر الاحمر السينمائي الأسود راجل وست ستات علي كلاي

