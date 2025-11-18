الفنانة انتصار تلفت الانتباه في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة انتصار ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

انتصار تلفت الانتباه فى احدث ظهور لها





وتألقت انتصار، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون البوستاج الفاتح المطرز بالفضى .





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز انتصار بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد انتصار ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





إليكم الصور..















