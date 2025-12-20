المخرج الجزائري رشيد بوشارب: حضوري إلى جدة تجربة استثنائية

عبر المخرج الجزائري، رشيد بو شارب، عن سعادته الكبيرة بتكريمه خلال حضوره فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكداً أن التجربة كانت مفاجئة ومميزة بالنسبة له، خاصة أنها المرة الأولى التي يزور فيها المملكة العربية السعودية.

وقال المخرج الجزائري، رشيد بو شارب، خلال لقائه مع شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد إنه يشعر بسعادة كبيرة لتكريمه، على الرغم من أن أعماله لم تكتمل بعد، موضحًا أن حضوره إلى جدة كانت تجربة استثنائية وأثرت فيه بشكل خاص.

وأشاد بحفاوة الاستقبال التي تلقاها، معربًا عن سروره بوجوده ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

وأضاف رشيد بو شارب، أنه يملك العديد من الأفلام القادمة، وسيقرر بعد انتهاء المهرجان أي فيلم سيبدأ تصويره أولًا، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت فرصة للتفكير في خطواته الفنية المقبلة.

وأكد المخرج الجزائري، أنه يحمل مشاعر خاصة تجاه المنطقة، خاصة وأن والديه زارا السعودية قبل سنوات، ما جعل تجربته الشخصية والفنية أكثر عمقًا.