بعد ختام الجونة.. الفنان العالمي تيريس جيبسون يدخن الشيشة مع محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم، مقطع فيديو قصير له، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مع النجم العالمي تيريس جيبسون، بعد انتهاء فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس.

وظهر تيريس جيبسون في مقطع الفيديو، مع محمد كريم، وهو يدخن الشيشة، وفي مقطع فيديو آخر ظهرا وهما يرقصان على أغنية رضا البحراوي.

تيريس جيبسون في مصر

نشر الفنان محمد كريم ، عدد من الصور الجديدة التى تجمع بالفنان العالمى تيريس جيبسون، الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واصطحب محمد كريم، تيريس جيبسون لزيارة الأهرامات ، ودخلا سويا الأهرامات لمشاهدة عظمة الآثار المصرية.

ونشر الفنان محمد كريم ، مقطع فيديو جديد يكشف زيارة تيريس جيسبون للأهرامات وأبو الهول وذلك بعد وصوله اليوم لزيارة مصر.

وعلق تيريس جيبسون ، على زيارته للاهرامات : يمكنك سماع الألهة تغنى، سأريكم أكبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، معربا عن اندهاشه عند دخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية.

ونشر النجم العالمي تيريس جيبسون، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

كما نشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو وعددا من الصور لحظة استقباله للنجم العالمى تيريس جيبسون الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته.

وتأتى زيارة تيريس جيسبون لزيارة بعض الأماكن السياحية.

ويعد تيريس جيبسون أحد النجوم العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحا وشهرة واسعة، حيث قدم عددا من الأعمال الناجحة، ولعل من أبرزها فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier، وشارك في البطولة معه ميشيل رودريجيز، ، وكريس "لوداكريس" بريدجز، وناتالي إيمانويل، وجوردانا بروستر، وسونج كانج، وجايسون ستاثام، وجون سينا، وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار، وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.

تيريس جيبسون في مهرجان الجونة

وكانت دعت ناردين فرج مقدمة حفل ختام مهرجان الجونة النجم العالمي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء وعرض المهرجان فيلم عنه، وفاز فيلم The Buriti Flower بجائزة نجمة الجونة الخضراء، فيما صعد النجم المصري محمد كريم لمساعدة تيريس جيبسون في التحدث باللغة العربية.