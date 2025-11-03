مباريات الزمالك القادمة.. تعرف على مواعيد الفارس الأبيض في شهر نوفمبر

ينتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني المؤقت خوض 5 مباريات نارية خلال شهر نوفمبر الجاري على المستوي المحلي والقاري.





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وجاء جدول مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت محليا وقاريا فى شهر نوفمبر الحالي على النحو التالي:

الخميس 6 نوفمبر

الزمالك vs بيراميدز - نصف نهائي السوبر المصري في الإمارات



الأحد 9 نوفمبر

نهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث - كأس السوبر المصري



الأحد 23 نوفمبر

الزمالك vs زيسكو يونايتد - في الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في القاهرة



الأربعاء 26 نوفمبر

الزمالك vs سموحة - في الدوري المصري في ستاد القاهرة

الأحد 30 نوفمبر



كايزر تشيفز vs الزمالك - في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في جنوب افريقيا



