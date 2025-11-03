قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات الزمالك القادمة.. تعرف على مواعيد الفارس الأبيض في شهر نوفمبر

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

ينتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني المؤقت خوض 5 مباريات نارية خلال شهر نوفمبر الجاري على المستوي المحلي والقاري.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.


وجاء جدول مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت محليا وقاريا فى شهر نوفمبر الحالي على النحو التالي: 

الخميس 6 نوفمبر 
الزمالك vs بيراميدز - نصف نهائي السوبر المصري في الإمارات


الأحد 9 نوفمبر 
نهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث - كأس السوبر المصري


الأحد 23 نوفمبر 
الزمالك vs زيسكو يونايتد - في الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في القاهرة


الأربعاء 26 نوفمبر 
الزمالك vs سموحة - في الدوري المصري في ستاد القاهرة 
الأحد 30 نوفمبر 


كايزر تشيفز vs الزمالك - في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في جنوب افريقيا

 

نادي الزمالك الزمالك أحمد عبدالرؤوف بيراميدز ستاد آل نهيان مباريات الزمالك القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

مازدا RX-7

أيقونة أفلام Fast & Furious.. مازدا RX-7 تخطف الأنظار من جديد

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لينوفو رجعت بقوة بأقوى لابتوب ألعاب Legion Pro 7i إليك أهم مواصفاته .. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Turbo 5

سيارات

الفريق كامل الوزير ومحمد منصور يضعان حجر أساس مصنع ماك الجديد للسيارات

بالصور

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

فيديو

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد