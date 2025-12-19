تحسين ورفع كفاءة منطقة تمر حنة بالتجمع الرابع ضمن خطة الجهاز الشاملة

في ضوء توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة والاهتمام بجميع أحياء ومناطق التجمع، وباشراف مباشر من المهندس محمود الدسوقي نائب رئيس الجهاز للتجمع الرابع والمشرف على ادارة التشغيل والصيانة بالمدينة تتواصل حاليًا أعمال التظهير وضبط المناسيب بمنطقة تمر حنة.

وتتضمن الأعمال تشغيل اللوادر ومعدات النظافة، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير بمنطقة تمر حنة (1)، وأعمال الملس بالبلف، بهدف تحسين البيئة المحيطة ورفع مستوى النظافة والمظهر العام.

ويؤكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمرار تنفيذ خطط التطوير والتدخل الميداني بكافة المناطق، بما يحقق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.