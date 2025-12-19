ننشر تفاصيل استفسارات المستثمرين بشأن تطبيق منظومة ACI

ينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل استفسارات المستثمرين بشأن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI المقرر تفعيلها اعتبارا من أول يناير المقبل.

وفقًا لمستهدفات وزارة المالية بتوجيه من القيادة السياسية والتي تتضمن بدء تفعيل المنظومة الجديدة على مستوي الموانئ الجوية.

وإلى تفاصيل بعض الاستفسارات التي تقدمها وزارة المالية لطمأنة المستثمرين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية.

• كيف يبدأ المستورد إجراءات التسجيل المسبق؟

يقوم المستورد أو وكيله بالدخول إلى منصة «نافذة»، وإدراج بيانات الشحنة الأساسية «رقم المصدر الأجنبي، كود بلد التصدير، بيانات البنك، وصف السلعة، البنود الجمركية» قبل ثماني ساعات على الأقل من مغادرة وسيلة النقل.

• ما الذي يحدث بعد تقديم طلب استيراد شُحنة جوية؟

تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الاولية واستيفاء القيود الرقابية، ثم تصدر رقم تعريف الشحنة «ACID» أو ترفض الطلب مع بيان الأسباب.

• كيف يتم إخطار الأطراف برقم ACID؟

يُرسل النظام رقم التعريف «ACID» إلكترونيًا إلى المصدر الأجنبي والمستورد أو وكيله الجمركي عبر البريد الإلكتروني المسجّل.

* ما أهمية رقم ACID؟

يُعد الرقم هو المرجع الأساسي للشحنة، ويجب أن يُدرج في جميع مستندات الشحن والفواتير، وفي حالة الشحنات المجمعة يُضاف الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري على البوليصة الكلية.

• هل يمكن تعديل البيانات بعد إصدار رقم ACID؟

يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء بيانات المُصدَّر والمستورد.

• ما العقوبة في حالة وجود تضارب في البيانات مثل الوزن أو القيمة؟

تطبق احكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية في مثل هذه الحالات

• ما مدة صلاحية رقم ACID؟

6 أشهر من تاريخ الإصدار، قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة.

• ما المدة الزمنية المقررة لإرسال قائمة التحقق؟

تلتزم شركات الطيران ووكلاؤها بإرسال قائمة التحقق قبل الإقلاع بحد أدنى أربع ساعات.

• ما دور منصة «كارجو إكس» في هذه المرحلة؟

يقوم المصدر الأجنبي بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، بما في ذلك البيانات الرقمية للفاتورة عبر منصة «كارجو إكس»، مع تثبيت رقم ACIDعلى جميع المستندات.

• ما المطلوب من المستورد بعد إصدار رقم ACID؟

يتعيّن عليه تحميل الموافقات الاستيرادية المسبقة في الحالات التي يتطلب ذلك واعتماد المستندات إلكترونيًا بالتوقيع الرقمي لبدء إجراءات التخليص المسبق.

• ماذا تفعل شركات الشحن بعد الإقلاع؟

تقوم برفع بيانات المانيفست الإلكتروني إلى منصة «نافذة» فور الإقلاع للرحلات القصيرة التي تستغرق أقل من 4 ساعات، أو خلال ساعتين كحد أقصى لباقي الرحلات.

• كيف يتم التعامل مع أي تعديلات بعد الإقلاع؟

تقدّم شركات الطيران طلبات تعديل بوالص الشحن عبر المنصة وفقًا لضوابط قانون الجمارك.

• ما هو دور إذن التسليم الإلكتروني؟

يلزم استخدام إذن التسليم الإلكتروني لكل شحنة، حيث يُعد مستندًا أساسيًا للتعامل مع الجهات الجمركية.

• متى تبدأ الجهات الرقابية في الفحص؟

تبدأ الجهات الرقابية في الفحص بعد وصول الشحنة مباشرة، لاستيفاء الإجراءات القانونية والجمركية وفقًا للائحة التنفيذية.

• كيف يتم تسجيل الدخول إلى منصة نافذة؟

يُدخل المستخدم إلى موقع www.nafeza.gov.eg ، ثم يختار طريقة الدخول بواسطة الأداة التعريفية (Token) أو بيانات الحساب، ويُفعّل التوقيع الإلكتروني قبل البدء في الإجراءات.