بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية

أفادت قوات الدرك العسكرية البولندية بتحطم طائرة مسيرة مجهولة في قاعدة عسكرية في بولندا.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن "طائرة مسيرة صغيرة تحطمت اليوم في أراضي الكتيبة الأولى لسلاح الفرسان الجوي في ليجنيكا فيلكا (محافظة لودز)" .

وتحطمت طائرة مسيرة أخرى مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية في 3 فبراير الجاري.

وأعلن الجيش البولندي أمس الأول الأربعاء أن أنظمة الرادار رصدت انتهاكات جديدة للمجال الجوي البولندي من جانب أجسام يشتبه في أنها بالونات.

وأفادت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية - في بيان نقله راديو بولندا - بأن هذه الأجسام دخلت المجال الجوي للبلاد خلال الليل، وأنها تخضع لمراقبة دقيقة، لكنها لا تشكل أي تهديد للطيران المدني أو السلامة العامة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة البولندية تبقى في حالة تأهب دائم لحماية المجال الجوي للبلاد.