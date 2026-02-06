طلاب جامعة عين شمس يشاركون في الملتقى التوعوي لمواجهة التطرف والإرهاب

شارك طلاب جامعة عين شمس في الملتقى التوعوي «رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب» لطلاب الجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مرصد الأزهر الشريف وكليات اللاهوت التابعة للكنيسة القبطية، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على مشاركة طلابها في الفعاليات الوطنية والتوعوية.

وتضمّن برنامج الملتقى مجموعة ثرية من ورش العمل والمحاضرات التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها خصوصية مصر الثقافية، والتطرف وأسبابه ودوافعه وسبل الوقاية منه، والقواسم المشتركة بين أبناء المجتمع المصري، والهوية المصرية.

كما ناقش البرنامج دور وسائل التواصل الاجتماعي بين نشر التطرف وتعزيز الاعتدال، ومفهوم الوسطية والاعتدال كقوة مضادة للتطرف، والتطرف اللاديني وتأثيراته السلبية على الشباب، إلى جانب تنظيم مائدة مستديرة حول التعددية الثقافية في محافظات مصر.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، متمثلًا في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية – الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم مشاركة طلابها في الفعاليات الوطنية المختلفة، وإتاحة فرص متميزة للاطلاع على جهود مؤسسات الدولة ودورها في خدمة المجتمع، بما يسهم في توسيع مداركهم وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمسؤولية الوطنية، تعزيز الوعي الفكري والقيمي لدى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، ونبذ التطرف والعنف، وتأكيد دور الجامعة في إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

وأشاد الطلاب بالبرنامج، مؤكدين أنه أسهم في توسيع مداركهم الفكرية، وتعزيز وعيهم بقضايا التطرف والإرهاب، وترسيخ قيم الحوار والتعايش وقبول الآخر، إلى جانب تنمية قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر المعتدل داخل المجتمع.