قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
صلاة التراويح إمتى؟.. موعد رمضان 2026 وساعات الصيام في اليوم الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب جامعة عين شمس يشاركون في الملتقى التوعوي لمواجهة التطرف والإرهاب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شارك طلاب جامعة عين شمس في الملتقى التوعوي «رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب» لطلاب الجامعات المصرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مرصد الأزهر الشريف وكليات اللاهوت التابعة للكنيسة القبطية، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على مشاركة طلابها في الفعاليات الوطنية والتوعوية.

وتضمّن برنامج الملتقى مجموعة ثرية من ورش العمل والمحاضرات  التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها خصوصية مصر الثقافية، والتطرف وأسبابه ودوافعه وسبل الوقاية منه، والقواسم المشتركة بين أبناء المجتمع المصري، والهوية المصرية.

كما ناقش البرنامج دور وسائل التواصل الاجتماعي بين نشر التطرف وتعزيز الاعتدال، ومفهوم الوسطية والاعتدال كقوة مضادة للتطرف، والتطرف اللاديني وتأثيراته السلبية على الشباب، إلى جانب تنظيم مائدة مستديرة حول التعددية الثقافية في محافظات مصر.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، متمثلًا في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية – الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم مشاركة طلابها في الفعاليات الوطنية المختلفة، وإتاحة فرص متميزة للاطلاع على جهود مؤسسات الدولة ودورها في خدمة المجتمع، بما يسهم في توسيع مداركهم وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمسؤولية الوطنية، تعزيز الوعي الفكري والقيمي لدى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، ونبذ التطرف والعنف، وتأكيد دور الجامعة في إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

وأشاد الطلاب بالبرنامج، مؤكدين أنه أسهم في توسيع مداركهم الفكرية، وتعزيز وعيهم بقضايا التطرف والإرهاب، وترسيخ قيم الحوار والتعايش وقبول الآخر، إلى جانب تنمية قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر المعتدل داخل المجتمع.

طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس طلاب الجامعات المصرية مواجهة التطرف والإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

تطبيقات المراهنات

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

روبلوكس

الأطفال والتكنولوجيا بلا ضوابط.. لماذا تم حجب روبلوكس وماذا يناقش البرلمان؟

مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. بين النص والتطبيق

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد