بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى دبي استعدادًا للسوبر المصري

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى دبي مساء اليوم، ثم تتجه إلى أبو ظبي عبر الحافلة، طبقا للبروتوكول المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة مع كافة الفرق المتنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وعقد هشام نصر عدة جلسات سريعة مع جون إدوارد المدير الرياضي واللاعبين والجهاز الفني، قبل التحرك من مطار القاهرة إلى الإمارات.

