بقدرة شحن جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف صغير الحجم وعالي الجودة وتشير تسريبات جديدة شاركها المسرب ديبايان روي على موقع X إلى هاتف رينو 15 برو ميني، مع ظهور العديد من المواصفات الرئيسية على الإنترنت.

موصفات هاتف رينو 15 برو ميني

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يعمل الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وهذا يجعله صغير الحجم نسبيًا وفقًا للمعايير الحالية، مع الحفاظ على جودة الشاشة العالية.

أما عن الميزات الآخرى فهو يأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8450 ، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Reno 15 العادي .

ومن المتوقع أن يكون الأداء مماثلاً للهواتف الأخرى من الفئة المتوسطة العليا، مع قدرة كافية للألعاب والمهام المتعددة اليومية.

موصفات هاتف رينو 15 برو ميني

تُصبح مواصفات الكاميرا مثيرة للاهتمام. يُشاع أن هاتف Reno 15 Pro Mini سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x.

كما توجد كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يُشير إلى أن شركة Oppo لم تُقلل من جودة التصوير رغم صغر حجم الهاتف.

ميزات هاتف هاتف رينو 15 برو ميني

أما عن قدرة الشحن فمن المتوقع أن يأتي بشحن سلكي يصل إلى 80 واط كحد أقصى، ومن المتوقع أيضًا دعم الشحن اللاسلكي، مع عدم الكشف عن تفاصيل السرعات.

وتشير التسريبات أيضًا إلى غطاء خلفي زجاجي مصقول على البارد، وخيار لون أبيض جليدي، وهيكل بسماكة 7.99 ملم تقريبًا ووزن 187 غرامًا تقريبًا.



ولم يُعلن بعد عن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه، ولكن من المتوقع أن يُطرح في الهند. إذا صحت التسريبات، فقد يُصبح هاتف Reno 15 Pro Mini خيارًا مميزًا ضمن فئة الهواتف المدمجة المزودة بكاميرا عالية الأداء.