نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تدشين أهالي محافظة السويس لمبادرة خيرية لتوفير الملابس والغطاء والمفروشات (البطاطين) لغير القادرين، من خلال معرض ملابس بالمجان، بأنها مبادرة تاريخية ترسّخ مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره، وتعكس وعي المجتمع المصري وقدرته على مساندة الدولة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد “أباظة” في بيان له أصدره اليوم أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي المنظم، مطالبًا بضرورة تبنّي وتشجيع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لمثل هذه المبادرات الإنسانية، موجّهًا تحية قلبية لأهالي مدينة السويس الباسلة على هذا العمل النبيل الذي يعكس معدن المصريين الأصيل وقت الشدائد.

وأوضح أن مبادرة «دفء وكساء» لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تعيد الكرامة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار احتياجاتهم بأنفسهم داخل معرض منظم يليق بهم مثمناً تنظيم معرض الملابس بالمجان وتجهيز كميات كبيرة من الملابس لجميع الفئات والأعمار، إلى جانب توفير بطاطين ثقيلة الوزن وبأجود الخامات وجديدة تمامًا لتوزيعها على المستحقين داخل المحافظة.

وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بـ 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ لتعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، وهي:

1. إنشاء معارض دائمة أو موسمية للملابس بالمجان في كل محافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.

2. تخصيص مقار حكومية أو شبابية لإقامة هذه المعارض تحت إشراف المحافظات.

3. إطلاق منصات تبرع منظمة لتجميع الملابس والبطاطين وفرزها وتوزيعها بعدالة.

4. تشجيع رجال الأعمال والمصانع على المشاركة ضمن مسئوليتهم المجتمعية.

5. إشراك الشباب والمتطوعين في تنظيم المعارض لتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

6. تكرار المبادرة في مواسم الشتاء والأعياد وبداية العام الدراسي لضمان استدامتها مؤكدًا أن مبادرة «دفء وكساء» تمثل رسالة إنسانية راقية تعكس روح التضامن التي يتميز بها الشعب المصري، قائلًا : عندما يتكاتف المجتمع بهذه الصورة المشرفة، نؤكد للعالم أن مصر لا تُبنى فقط بالمشروعات، بل تُبنى أيضًا بالرحمة والتكافل والإنسانية.