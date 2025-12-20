190 فرصة عمل متنوعة لأبناء السويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه شهريًا

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس عن توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركة سكاي لوجستيك (SKY Logistics)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وربط الشباب بسوق العمل.

وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن، من بينها: سائقي شاحنات ونقل ثقيل، سائقو كلارك، فنيون ميكانيكا وكهرباء وصيانة معدات، محاسبو مواقع، كاشير، مشرفو نقل ومخازن، أمناء مخازن، مراقبو كاميرات، مندوبو تشغيل ورصيف، وعمال تشغيل، إلى جانب وظائف أخرى فنية وإدارية.

وأشار إلى أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 7,000 إلى 25,000 جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، مع توافر فرص حقيقية للتدريب والتطور الوظيفي داخل الشركة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقدم للاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التسجيل من خلال استمارة التقديم الإلكترونية على الرابط التالي:

🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB1Ps48gNoqn5yrApXA1TuLcJ0R_5FLEIul-D4szDneMr-oA/viewform?usp=dialog

كما يمكن التواصل والتقديم عبر الواتس آب على الرقم:

📱 https://wa.me/201103060382

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل بالمحافظات لتوفير المزيد من فرص العمل الجادة، خاصة لأبناء المحافظات، دعمًا للتشغيل وتحسين مستوى المعيشة..