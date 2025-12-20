قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

190 فرصة عمل متنوعة لأبناء السويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه شهريًا

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس عن توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركة سكاي لوجستيك (SKY Logistics)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وربط الشباب بسوق العمل.

وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن، من بينها: سائقي شاحنات ونقل ثقيل، سائقو كلارك، فنيون ميكانيكا وكهرباء وصيانة معدات، محاسبو مواقع، كاشير، مشرفو نقل ومخازن، أمناء مخازن، مراقبو كاميرات، مندوبو تشغيل ورصيف، وعمال تشغيل، إلى جانب وظائف أخرى فنية وإدارية.

وأشار إلى أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 7,000 إلى 25,000 جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، مع توافر فرص حقيقية للتدريب والتطور الوظيفي داخل الشركة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقدم للاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التسجيل من خلال استمارة التقديم الإلكترونية على الرابط التالي:

🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB1Ps48gNoqn5yrApXA1TuLcJ0R_5FLEIul-D4szDneMr-oA/viewform?usp=dialog

كما يمكن التواصل والتقديم عبر الواتس آب على الرقم:

📱 https://wa.me/201103060382

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل بالمحافظات لتوفير المزيد من فرص العمل الجادة، خاصة لأبناء المحافظات، دعمًا للتشغيل وتحسين مستوى المعيشة..

وزارة العمل فرص عمل بالداخل فرص عمل بالسويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

الدرون

طائرة الدرون تدخل منظومة إدارة المياة.. متحدث الري يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

لبنان : الحمى القلاعية محدودة واللحوم المتداولة بالأسواق «آمنة».. تفاصيل

صورة أرشيفية

أوكرانيا : نفذنا ضربات دقيقة على مطار بيلبيك في شبه جزيرة القرم

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد