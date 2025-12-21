قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار
استقرار مشروط.. أماني الطويل تحذّر: هدنة السودان بلا حل سياسي قد تمهّد لصراع جديد
بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار
مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم 21-12-2025
راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا
قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني بسيط، لكنه بالغ الدلالة، بدأت حكاية مختلفة داخل أحد المحال التجارية لبيع الملابس الجاهزة بمحافظة سوهاج، حكاية لم تكن مخططة ولا معدة، لكنها انتهت بقرار أعاد الاعتبار لمعنى العدالة والرحمة في بيئة العمل.

يروي صاحب المحل تفاصيل الواقعة قائلًا إنه أثناء تواجده داخل المحل، دخل إلى أحد الأركان القريبة من دورة المياه، فلاحظ إحدى العاملات تجلس بهدوء وهي تستعد لتناول طعامها، وبعفوية شديدة، بادرها بالمزاح وسألها:" بتاكلي إيه؟ أكليني معاكي"، لتفاجئه بإخراج كيس كشري من حقيبتها، كانت قد اشترته لتسد به جوع يوم عمل طويل.

صدفة تغير حياة

لم يكن المشهد عابرًا بالنسبة له، بل توقف أمامه طويلًا، تلك اللحظة دفعته لمراجعة نفسه، ليس كصاحب عمل فقط، بل كإنسان، ليكتب عبر صفحته على فيسبوك قائلًا:" مرتب 3000 جنيه شهريًا، الذي يراه البعض رقمًا عاديًا، يعني في الحقيقة نحو 100 جنيه في اليوم، وهو مبلغ بالكاد يكفي مواصلات وطعام بسيط، ناهيك عن متطلبات الحياة الأخرى".

واضاف:" قعدت مع نفسي أفكر... البنت بتصرف كام في اليوم؟ بتركب مواصلات بكام؟ بتاكل إيه؟ وبتعيش إزاي؟"، مؤكدًا أن كيس الكشري لم يكن مجرد وجبة، بل رسالة صامتة عن واقع تعيشه فتيات كثيرات يعملن لساعات طويلة مقابل دخل محدود.

وعلى الفور، اتخذ صاحب المحل قرارًا وصفه بأنه  اجب قبل أن يكون فضلًا، معلنًا رفع مرتبات العاملات في جميع الفروع إلى 5000 جنيه شهريًا، إيمانًا منه بأن تحسين الأجور هو أقل ما يمكن تقديمه تقديرًا لجهدهن وصبرهن.

وأكد صاحب المحل أن المبلغ، رغم زيادته، قد لا يكون كافيًا أيضًا في ظل غلاء المعيشة، قائلًا:" والله أنا عارف إنهم ما يكفوش، بس ربنا يسهل، وإن شاء الله أقدر أعوضهم أكتر من كده".

القصة التي بدأت بكيس كشري داخل محل لبيع الملابس الجاهزة بسوهاج، تحولت إلى رسالة إنسانية صادقة، تؤكد أن أبسط المواقف قد تفتح بابًا للعدل، وأن الرحمة في العمل ليست ضعفًا، بل قوة تُعيد التوازن بين الرزق والكرامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محل تجاري محل صاحب محل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

أول ليلة في شهر رجب

اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

أرشيفية

إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس فى قائمة أفضل 21% بتصنيف Green Metric 2025

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل ممثلي المدارس والمؤسسات بالإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

طه جبريل يتسلم جائزة أفضل تغطية فنية لصدى البلد خلال احتفالية جوائز أمال العمدة

«صدى البلد» يحصد جائزة أفضل تغطية خلال احتفالية جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي| صور

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد