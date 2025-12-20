قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الذكاء الاصطناعي يضع كيا في مأزق بسبب شاحنة يرغب فيها الجميع

كيا تاسمان
كيا تاسمان
عزة عاطف

في مشهد يعكس الصراع بين التوقعات الرقمية والواقع الصناعي، وجدت شاحنة كيا “تسمان” نفسها وسط عاصفة من الجدل في أواخر عام 2025. 

فبينما كانت الصور التخيلية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ترسم ملامح مستقبلية أكثر أناقة للشاحنة المثيرة للجدل، خرجت كيا لتضع حدًا لهذه التكهنات، مؤكدة أن تسمان ستظل وفية لهويتها الحالية لسنوات قادمة، رغم البداية التي وصفت بالمتواضعة في بعض الأسواق العالمية الكبرى.

 

فخ الذكاء الاصطناعي وضجيج المنصات الرقمية

بدأت القصة حين انتشرت على شبكة الإنترنت مجموعة من الصور الرقمية المتقنة، والتي أظهرت تسمان بتصميم انسيابي ومصابيح LED نحيلة، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن كيا تخطط لعملية تجميل سريعة استجابة للانتقادات التي طالت تصميمها الأصلي. 

ورغم أن هذه الصور لاقت استحسانًا واسعًا، إلا أن المسؤولين في كيا أستراليا أكدوا بوضوح أن هذه الرسوم ما هي إلا خيالات رقمية لا تمت بصلة لخطط الإنتاج الفعلية، وأن أي تحديث رسمي لن يخرج عن الجدول الزمني المعتاد لدورة حياة السيارة التي تمتد لثماني سنوات، مما يطفئ حماس الباحثين عن تغيير جذري وشيك.

مبيعات أستراليا والأرقام التي خذلت التوقعات

لم يكن عام 2025 عامًا سهلاً على تسمان في القارة الأسترالية، وهي السوق الذي تعول عليه كيا كثيرًا لمنافسة تويوتا هايلكس وفورد رينجر. 

فبعد إطلاق حافل، كشفت الأرقام أن المبيعات لم تصل حتى إلى نصف الهدف السنوي الطموح، حيث تم تسليم حوالي 3,700 شاحنة فقط حتى نهاية نوفمبر. 

ورغم هذا التراجع، يرى مديرو كيا أن العملاء الذين اقتنوا الشاحنة أبدوا رضاهم التام عن أدائها الميكانيكي ومقصورتها الداخلية المتطورة، معتبرين أن الهوية البصرية القوية والمختلفة هي ما يحتاجه السوق لكسر الرتابة التقليدية، وأن الوقت كفيل ببناء ثقة أعمق مع المستهلكين.

طراز ويك إندر وحلم لم يغادر منصات العرض

بينما يطالب الجمهور بنسخة أكثر هجومية، يظل طراز "ويك إندر" (Weekender) الذي أبهر الحضور في المعارض الدولية حبيس صفة النموذج الاختباري. 

يتميز هذا الطراز بارتفاع أكبر عن الأرض، ورفارف عريضة، وإضافات مخصصة للمغامرات، مما جعله يبدو كالمنافس المثالي لطرازات الأداء العالي. 

ومع ذلك، أكدت كيا أنه لا توجد خطط حالية لنقل هذا التصميم إلى خطوط الإنتاج الجماهيري، مفضلة التركيز على تلبية طلبات أساطيل النقل والشركات التي تبحث عن العملية قبل المظهر الصاخب، معتبرة أن التصميم الحالي يلبي المتطلبات الهندسية والوظيفية بدقة عالية.

في ظل هذا الجدل، تركز كيا استراتيجيتها لعام 2026 وما بعده على ما هو أبعد من الشكل الخارجي؛ حيث تدرس بجدية إطلاق نسخ هجينة وكهربائية بالكامل من تسمان لتواكب القوانين البيئية الصارمة. 

تراهن الشركة على أن المحركات المتطورة والأنظمة الرقمية داخل المقصورة ستكون هي العامل الحاسم في جذب المشترين، مؤكدة أن تسمان ليست مجرد شاحنة عابرة، بل هي حجر الزاوية في طموح كيا للسيطرة على قطاع النقل التجاري والترفيهي في آن واحد، بعيدًا عن صخب الرسوم الرقمية المؤقتة التي لا تعكس تعقيدات التصنيع الحقيقي.

كيا تاسمان

