نائب الشيوخ: مراكز علاج الأورام والإشعاعي تعزيز حقيقي للبنية التحتية الصحية في مصر

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن خطط وزارة الصحة لإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الطبية في جميع أنحاء مصر، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية سيحدث نقلة نوعية في منظومة الصحة العامة.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "ربط هذه المراكز بمحاور الأشعة المتطورة وتطوير نظم التشخيص الإلكتروني سيضمن توفير خدمات متكاملة وسريعة للمرضى في صعيد مصر والمناطق النائية، ويقلل من أعباء السفر على المرضى ويحقق العدالة الصحية".

وتابع: "الشراكة مع القطاع الخاص، مثل شركة سيمنس هيلثنيرز، لتحديث الأجهزة الطبية وإدخال أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل Halcyon، تؤكد جدية الدولة في الارتقاء بالبنية التحتية الصحية، وتهيئة بيئة علاجية متقدمة، مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية لضمان استدامة الأداء".

واختتم سمير تصريحاته بالقول: "هذا المشروع ليس مجرد تطوير تقني، بل استثمار في صحة الإنسان المصري وضمان جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين التطور العلمي والتوسع في الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية".