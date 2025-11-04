أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

في لحظة طال انتظارها، فُتِحَت أبواب المتحف المصري الكبير أخيرًا أمام العالم، في مشهد مهيب يليق بعظمة تاريخنا وحضارتنا الممتدة لآلاف السنين.. كان الافتتاح حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس؛ فالمكان تحفة معمارية فريدة تنبض بالفخر، تجمع بين الأصالة المصرية القديمة وروح الحداثة المعاصرة.

تصميمه وموقعه المدهش بالقرب من الأهرامات، وتنظيمه الدقيق، كلها عناصر جعلت منه اعجوبة ثقافية وسياحية تستحق أن تُدرَّس.

ورغم كل هذا الجمال، لم يلبث بعضنا أن أطلق سهام النقد، لا لشيء إلا لأن كثيرا منا أصبح – للأسف – أساتذة في جلد الذات.

انتقادات هنا وهناك للحفل الافتتاحي، لطبيعته الأوبرالية أو لطريقة تقديمه، وكأن المطلوب أن نُرضي كل الأذواق في مناسبة رسمية تخاطب العالم بأسره!

الحفل كان راقيًا، متقنًا، عالميًّا، ووجّه رسالة واضحة: مصر قادرة على المزج بين حضارتها العريقة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

لو أن دولة أخرى غير مصر كانت صاحبة هذا الافتتاح، لرأينا شعوبها تحتفل به وكأنه انتصار قومي.. لكن للاسف الكثيرون أحيانًا يميلون لأن ينظر فقط إلى "نصف الكوب الفارغ"، ويغفل الإنجازات الواضحة وتغوص في تفاصيل سطحية لا تُغني ولا تُفيد.

إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو رمز لاستمرارنا في السير إلى الأمام رغم كل التحديات.. هو دعوة لأن نحترم ما نملك، ونفخر بما تحقق، ونتحدث بثقة عن بلدٍ لا يزال – رغم الصعاب – واقفًا شامخًا كأهراماته.

رسالتي لكل من يُسارع بالنقد قبل الإعجاب: كفانا جلدًا للذات.. نحن شعبٌ جميل، مُخلص، مُبدع، وعندما نتحد خلف هدف نبهر العالم كما فعل أجدادنا.

فلننظر إلى نصف الكوب المليء، ففيه الأمل والطاقة والإرادة التي صنعت وما زالت تصنع مجد مصر.