البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر

ميرنا رزق

شهد أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالفجالة.

شارك في الاجتماع نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر، والأب روماني أمين اليسوعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، بحضور مجلس إدارة الأمانة العامة، وجميع الأمناء الفرعيين، ومجالسهم، ورؤساء ورئيسات الهيئات المالكة، وممثليهم.

بدأ الاجتماع بصلاة بقيادة غبطة البطريرك، حيث تناولت الفكرة أهمية مباركة الرب لجميع الأفكار التي تهدف لصالح المدارس، وأبنائها وبناتها.

وتحدث الأب روماني أمين في بداية الاجتماع مرحبًا بالحضور، مشددًا على الأهمية الكبيرة لدور المدارس الكاثوليكية بمصر في المجتمع، ونقاط تميزها، ودور كل مسؤول في تحسين الأداء التربوي، والتعليمي.

كذلك، قدم كل أمين فرعي عرضًا تقديميًا حول التدريبات، والأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام الماضي، ثم تم عرض لجميع التدريبات، والأنشطة المركزية التى تمت في جميع الأمانات مع عدد إحصائي لكل تدريب، ونشاط من حيث عدد الأيام، أو المستهدفين منه.

تفاصيل الميزانية الخاصة بالعام الماضي

تضمن الاجتماع أيضًا عرض تفاصيل الميزانية الخاصة بالعام الماضي من حيث الوارد، والمنصرف، بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات المختلفة.

ومن أبرز الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كان اقتراح استبدال مقر الأمانة الحالي (مبنى المهراني) بمكان جديد، بشارع رمسيس يوفر مساحات أكبر للاحتياجات التدريبية، والمكتبية، حيث أبدى أعضاء الجمعية العمومية تأييدهم لهذا الاقتراح، بعد دراسة الجدوى المتعلقة به.

وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة التعديلات النهائية للائحة الداخلية للأمانة، وجمع الآراء المطروحة من الحضور.

وشكر غبطة البطريرك في كلمته الختامية الأمين العام، ومجلسه على جهودهم، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى جميع المدارس، ورصد احتياجاتهم لتحسين المشاركة، مقدمًا أيضًا كلمات التشجيع للحاضرين، من أجل الاستمرار في العمل، لخدمة المدارس الكاثوليكية بمصر.

