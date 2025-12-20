380 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة في أسعار اللحوم

كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، عن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، موضحًا أنه من المتوقع حدوث ارتفاعات طفيفة في الأسعار مقارنة بالفترات الأخرى من العام.

زيادة الطلب السبب الرئيسي

وأوضح زغلول أن الطلب على اللحوم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في بعض المناطق الشعبية يصل حاليًا إلى نحو 380 جنيهًا.

الشتاء يرفع تكلفة التربية

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، خلال مداخلة هاتفية، أن الحيوانات تستهلك كميات أكبر من الأعلاف خلال فصل الشتاء مقارنة بالأيام العادية، معلقًا: «العجل بيأكل في الشتاء أكتر عن الأيام الأخرى»، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج.

ولفت زغلول إلى أن الجزار يتعرض لاتهامات مستمرة برفع الأسعار دون وجه حق، مؤكدًا أن نحو 95% من العجول المذبوحة في مصر مستوردة، كما أن الأعلاف المستخدمة في تغذية الحيوانات مستوردة بنسبة تصل إلى 90%، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم في السوق.