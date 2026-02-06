ضبط طاقم تمريض غير مؤهل يدير مركز حضانات بدون ترخيص ببني سويف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أتلتيكو مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية في بيتيس
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية بمختلف أنواعها على مستوى المحافظة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية إعداد تقارير دورية بنتائج الحملات لتقييم الأداء والجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة التي يتم تنفيذها تحت إشراف الوزارة والمحافظة بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات على المنشآت الصحية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز لعناية ورعاية الأطفال يقوم بالكشف الطبي وعمل جلسات علاجية وتركيب محاليل دون وجود إشراف طبي متخصص، إلى جانب افتقار المركز لسياسات مكافحة العدوى، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأطفال والمواطنين المترددين عليه، فضلاً عن ثبوت إدارة المركز بواسطة طاقم تمريض غير مؤهل. وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات حالة وغلق المركز بالشمع الأحمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

شارك في تنفيذ الحملة الدكتورة رغدة محمد، والدكتورة فاطمة مصطفى، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الصحة ببني سويف لضبط المنظومة الصحية الخاصة، ومنع أية ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

صورة الحادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

سارة خليفة

ننشر مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات.. الدفاع يطعن على التحريات ويطالب ببطلان أمر الضبط والإحضار

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

