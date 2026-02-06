ضبط طاقم تمريض غير مؤهل يدير مركز حضانات بدون ترخيص ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصحية بمختلف أنواعها على مستوى المحافظة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية إعداد تقارير دورية بنتائج الحملات لتقييم الأداء والجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة التي يتم تنفيذها تحت إشراف الوزارة والمحافظة بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات على المنشآت الصحية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز لعناية ورعاية الأطفال يقوم بالكشف الطبي وعمل جلسات علاجية وتركيب محاليل دون وجود إشراف طبي متخصص، إلى جانب افتقار المركز لسياسات مكافحة العدوى، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأطفال والمواطنين المترددين عليه، فضلاً عن ثبوت إدارة المركز بواسطة طاقم تمريض غير مؤهل. وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات حالة وغلق المركز بالشمع الأحمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

شارك في تنفيذ الحملة الدكتورة رغدة محمد، والدكتورة فاطمة مصطفى، مساعدا مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الصحة ببني سويف لضبط المنظومة الصحية الخاصة، ومنع أية ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.