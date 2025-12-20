في ظل ارتفاع الأسعار، أصبحت كل ربة منزل تبحث عن وجبة اقتصادية غير مكلفة، وفي الوقت نفسه تكون مشبعة ولذيذة.

والمفاجأة أنكِ تستطيعين إعداد وجبة متكاملة تكفي أسرة مكوّنة من 4 أفراد تقريبًا، باستخدام مكونات بسيطة متوافرة في كل بيت، من دون لحوم أو دواجن، ومع ذلك يكون مذاقها قريبًا جدًا من أكلات المطاعم الشعبية.

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

هذه الوجبة مناسبة لتقديمها في الغداء أو العشاء، كما أنها محببة للكبار والصغار، ويمكنكِ إضافة أي طبق جانبي حسب المتاح لديكِ، للشيف سارة الحافظ.

مكونات الأكلة الاقتصادية

نصف كيلو بطاطس

2 بصلة متوسطتا الحجم

2 بيضة

2 ملعقةن كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

رشة كمون

رشة بابريكا أو شطة (اختياري)

خبز بلدي أو فينو للتقديم

تبلغ تكلفة هذه المكونات في المتوسط حوالي 50 جنيهًا أو أقل، وفقًا للأسعار المتداولة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

ابدئي بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة، فكلما كانت التقطيعة أصغر، زادت سرعة التسوية وامتصاص النكهة بشكل أفضل.

سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المقطع شرائح، وقلّبيه بهدوء حتى يذبل ويبدأ لونه في التحول إلى الذهبي الفاتح.. هذه الخطوة هي السر الأول في نجاح الطعم، إذ إن تسبيك البصل جيدًا يمنح الأكلة نكهة غنية ومميزة.

أضيفي الثوم المفروم وقلّبي سريعًا لعدة ثوانٍ فقط، ثم أضيفي البطاطس وقلّبي جيدًا حتى تتغلف بالزيت والبصل.

غطّي المقلاة واتركي البطاطس على نار هادئة، مع التقليب من وقت لآخر حتى لا تلتصق. وإذا لاحظتِ أنها تحتاج إلى سائل، أضيفي ملعقتين فقط من الماء، دون إفراط.

بعد أن تنضج البطاطس وتصبح طرية، أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

في المرحلة الأخيرة، اصنعي فراغًا صغيرًا في منتصف المقلاة، وأضيفي البيض، وقلّبيه حتى ينضج ويتوزع بين البطاطس، ثم اتركي الأكلة دقيقة إضافية على النار وارفعيها.

سر المذاق الذي يشبه المطاعم

تسبيك البصل جيدًا دون حرقه

تقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة

إضافة الكمون في المرحلة الأخيرة

عدم الإكثار من الزيت

إضافة البيض في النهاية ليظل طريًا

طرق متنوعة لتقديم الأكلة

يمكنكِ تقديم الأكلة بعدة أشكال:

داخل الخبز البلدي أو الفينو كسندويتشات

بجانب طبق من السلطة الخضراء

في طبق مستقل مع الطحينة أو الزبادي

كما يمكن تناولها في اليوم التالي كوجبة إفطار سريعة

فوائد الأكلة

غير مكلفة ومناسبة لميزانية الأسرة

سريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود

مثالية للأيام المزدحمة

خفيفة على المعدة

مشبعة وتجمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة

أخطاء شائعة يجب تجنبها