الطيران التايلندي يقصف جسرا في عمق كمبوديا



أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بأن الطيران التايلندي قصف الليلة الماضية جسرا في عمق أراضيها .

وبالأمس ؛ ذكرت تقارير إعلامية أن 39 شخصًا قتلوا في الاشتباكات الحدودية المستمرة بين كمبوديا وتايلاند منذ 7 ديسمبر الجاري، رغم إعلان وقف إطلاق النار نهاية أكتوبر الماضي.

كما أشارت وسائل في البلدين، إلى مقتل 18 مدنيًا من كمبوديا و21 جنديًا من تايلاند منذ 7 ديسمبر في الاشتباكات بين الجانبين.

و منذ تجدد القتال بين الجانبان ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 18، وعدد الجرحى إلى 78، كما أُجبر نحو 450 ألف كمبودي على النزوح من مناطقهم الحدودية، من بينهم قرابة 240 ألف امرأة و130 ألف طفل بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الكمبودية .

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

