مساء اليوم.. مانشستر سيتي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وست هام

يسعى فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، إلى مواصلة عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف فريق وست هام يونايتد في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

أهمية المباراة في صراع القمة

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يدرك مانشستر سيتي أن أي تعثر قد يمنح أرسنال فرصة لتوسيع الفارق في صدارة جدول الترتيب. ويأمل فريق المدرب بيب جوارديولا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ومواصلة الضغط على المتصدر من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب هذا الموسم.

موقف مانشستر سيتي في جدول الترتيب

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الصدارة. ويعيش الفريق السماوي حالة فنية ومعنوية مميزة، بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية، جعلته أحد أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

وست هام وصراع الهروب من القاع

على الجانب الآخر، يواجه وست هام يونايتد تحديًا صعبًا، خاصة أنه يحتل المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو. ويسعى الفريق اللندني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة، وتساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر قبل الدخول في النصف الثاني من الموسم.

غيابات مؤثرة وسجل مميز للسيتي

يفتقد مانشستر سيتي خدمات الثنائي عمر مرموش وريان آيت نوري، بسبب تواجدهما مع منتخبي مصر والجزائر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تنطلق غدًا في المغرب. ورغم الغيابات، يمتلك السيتي سجلًا مميزًا على ملعبه، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة على ملعب «الاتحاد»، كما لم يتعرض لأي هزيمة أمام وست هام في آخر 19 مواجهة بالدوري.

مواجهة منتظرة بين الطموح والنجاة

بين طموحات مانشستر سيتي في مواصلة مطاردة الصدارة، وسعي وست هام للهروب من شبح الهبوط، تترقب جماهير البريميرليج مواجهة قوية ومثيرة، يتوقع أن تشهد سيطرة من أصحاب الأرض، ومحاولات جادة من الضيوف للخروج بنتيجة إيجابية من معقل السيتي



