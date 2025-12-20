أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو

أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات حول كونه من أعلى الفنانين أجرًا في الدراما المصرية، وهو ما علّق عليه خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد.



وقال أحمد العوضي ردًا على الجدل: “مين زعل؟ أنا عندي الجمهور، وإخواتي على صفحتي كلهم مبسوطين”، في إشارة منه إلى دعمه الكبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف أحمد العوضي أن النجاح الحقيقي بالنسبة له لا يُقاس بالأرقام أو الأجور، بل بمحبة الجمهور والتفاعل الصادق مع أعماله، مؤكدًا أنه يركز دائمًا على تقديم أدوار تليق بثقة جمهوره.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات العوضي، حيث اعتبرها البعض ردًا حاسمًا على أي انتقادات، بينما رأى آخرون أنها تعكس ثقته الكبيرة في جماهيريته ومكانته الحالية داخل الوسط الفني.



يُذكر أن أحمد العوضي حقق نجاحات ملحوظة في الفترة الأخيرة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية التي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة.



