قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران التايلندي يقصف جسرا في عمق كمبوديا
متى نقرأ دعاء أول رجب 2025؟.. فرصتك لتحقيق أحلامك قد تبدأ اليوم
جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
النوم والمكيفة والعادية.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 20-12-2025
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر
380 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة في أسعار اللحوم
مساء اليوم.. مانشستر سيتي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وست هام
أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو
إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك
مصادر أمريكية تحدد مدة عملية عين الصقر ضد داعش فى سوريا
دعاء قضاء الدين قبل وبعد الصلاة لا يرد.. بهذه الصيغة يسدها الله عنك
الدردير يشيد بممدوح عباس: يدافع عن الزمالك في كل وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أوركيد سامي

أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات حول كونه من أعلى الفنانين أجرًا في الدراما المصرية، وهو ما علّق عليه خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد.
 

وقال أحمد العوضي ردًا على الجدل: “مين زعل؟ أنا عندي الجمهور، وإخواتي على صفحتي كلهم مبسوطين”، في إشارة منه إلى دعمه الكبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف أحمد العوضي أن النجاح الحقيقي بالنسبة له لا يُقاس بالأرقام أو الأجور، بل بمحبة الجمهور والتفاعل الصادق مع أعماله، مؤكدًا أنه يركز دائمًا على تقديم أدوار تليق بثقة جمهوره.


وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات العوضي، حيث اعتبرها البعض ردًا حاسمًا على أي انتقادات، بينما رأى آخرون أنها تعكس ثقته الكبيرة في جماهيريته ومكانته الحالية داخل الوسط الفني.


يُذكر أن أحمد العوضي حقق نجاحات ملحوظة في الفترة الأخيرة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية التي حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة.


https://youtube.com/shorts/ojkGZVNPP3A?si=PLztKzz0stRJT9zJ

نجوم الفن اخبار الفن أحمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

مرتبات

خلال أيام .. تفاصيل صرف آخر مرتبات العام الحالي

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

زيادة المعاشات

بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟

ترامب وانفانتينو

أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

عبد الله السعيد

الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ودونجا للتدريبات الجماعية

بالصور

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد