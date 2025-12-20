إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير من استمرار إيقاف القيد المفروض على نادي الزمالك، بعد تداول صورة من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تُظهر إدراج القلعة البيضاء ضمن قائمة إيقاف تسجيل اللاعبين للمرة الثامنة.





وكتب الدردير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقًا ساخرًا قال فيه:

«يا جدعان ده الإيقاف التامن.. إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟»، في إشارة إلى تكرار قرارات إيقاف القيد وما تمثله من أزمة متواصلة للنادي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيد الزمالك في قضية جديدة.

جاء ذلك القرار بعد يومين فقط، من القضية السابعة، بسبب أزمة مستحقات الأنجولي شيكو بانزا، ومن قبلها القضية السادسة بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي.

بذلك تعرض نادي الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات، وينتهي الإيقاف مع سداد القضايا الحالية.

ولم يكشف فيفا سبب إيقاف قيد الزمالك في القضية الثامنة حتى الآن.