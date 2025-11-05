عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات المبكرة بعد تراجع كبير بالأمس،، بعد أن تأثر المعدن النفيس بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتراجع الطلب المحلي في السوق.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في مصر، عند 6057.25 جنيه للبيع و6000 جنيه للشراء في التعاملات الصباحية المبكرة اليوم.





سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

أما سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد سجل 5300 جنيه للبيع و5250 جنيهًا للشراء، ليستقر عند نفس مستويات إغلاق الأمس، وسط تباين محدود في أسعار المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع المشغولات ومكان الشراء.

وفقد سعر جرام عيار 21، 600 جنيهمن أعلى سعر سجله الشهر الماضي بدون مصنعية وهو 5900 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

حافظ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات الأربعاء على مستوياته السابقة دون أي تغيير يُذكر، ليسجل 4551.5 جنيه للبيع و4508.5 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لفئة كبيرة من المستهلكين بفضل انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.



سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصرية اليوم نحو 3540 جنيه للبيع و3506.75 جنيه للشراء، وهو من الأعيرة الاقتصادية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لانخفاض سعره وقيمته الشرائية المناسبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند حدود 42480 جنيهًا للبيع و42080 جنيهًا للشراء دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.



ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعتبر من أدوات الادخار والاستثمار الآمنة التي يفضلها الأفراد للتحوط من تقلبات الأسواق وتقليل المخاطر الاقتصادية.

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 5 نوفمبر، مع ثبات نسبي في الطلب داخل محال الصاغة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سبيكة 1.5 جرام: نحو 9100 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: نحو 15200 جنيه

سبيكة 4 جرامات: نحو 24300 جنيه

سبيكة 5 جرامات: نحو 30400 جنيه

سبيكة 10 جرامات: نحو 60800 جنيه

سبيكة 31.1 جرام (أونصة): نحو 189000 جنيه

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم

يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تغيرات أسعار الأوقية في البورصات العالمية، وحركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.



كما تؤثر حالة العرض والطلب المحلي بشكل مباشر على الأسعار اليومية في محال الصاغة، خاصة مع اقتراب المناسبات الموسمية التي تشهد زيادة في الإقبال على شراء الذهب.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء السوق أن يشهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يبدأ في التحرك صعودًا مع أي تغيرات عالمية تخص أسعار الفائدة الأمريكية أو تحركات الدولار، خصوصًا مع تزايد التوترات الاقتصادية في الأسواق الدولية التي عادة ما تدعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.