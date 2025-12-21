قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تحقيقات وملفات

قرارات ترامب تشعل المنافسة.. والصين تخرج أقوى اقتصاديا| فماذا حدث؟

ياسمين القصاص

يعد عام 2025 عاما استثنائيا في مسار السياسة العالمية، لا سيما بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من القرارات والأوامر التنفيذية ذات التأثير الدولي، أعادت تشكيل قواعد التجارة العالمية، وقد أظهرت نتائج هذه السياسات أن الصين كانت المستفيد الأكبر منها على نحو غير متوقع.

من الفائز في صراع ترامب وشي جين بينغ؟

وفقا لمجلة "ذا إيكونوميست"، شهد العام فشل محاولة ترامب استخدام الرسوم الجمركية كأداة لإخضاع الصين، وعلى العكس من ذلك، كشفت هذه السياسات عن مدى اعتماد الاقتصادين الأمريكي والعالمي على سلاسل التوريد الصينية.

 فبدلا من إضعاف بكين، أبرزت المواجهة قوتها الصناعية والتكنولوجية، لتسجل محطة فارقة في صراع القوى العظمى خلال القرن الحادي والعشرين.

الصين في قلب الصناعة العالمية 

وتسيطر الصين اليوم على أكثر من ثلث القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العالم، وهو ما يمنحها نفوذا واسعا على سلاسل الإمداد العالمية. 

وفي قطاعات التكنولوجيا الخضراء، توفر الشركات الصينية ما بين 60% و80% من مكونات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية، وحتى في مجال الذكاء الاصطناعي، أثبتت مشروعات مثل «DeepSeek» قدرة الصين على التقدم والتطور رغم القيود الأمريكية المفروضة عليها.

كما حققت الصين تقدما لافتا في قطاع الأدوية، إذ أصبحت شركاتها تجري عددا من التجارب السريرية يقارب ما تنفذه نظيراتها الأمريكية، وغالبا بوتيرة أسرع. 

ولم يعد التوجه الغربي نحو الصين قائما فقط على انخفاض التكلفة، بل بات مدفوعا أيضا بالرغبة في الاستفادة من بيئة الابتكار، ما دفع العديد من الشركات العالمية إلى إنشاء مختبرات بحثية داخل الصين.

الاقتصاد كسلاح سياسي بيد بكين

وفي عام 2025، أظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده لاستخدام هذه الهيمنة الاقتصادية كأداة ضغط سياسي، وقد تجلى ذلك في فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعتمد عليها صناعات حيوية حول العالم. كما كشفت دراسات حديثة أن الصين تتصدر الأبحاث العلمية في معظم المجالات المتقدمة، بما في ذلك رؤية الحاسوب وتكامل الشبكات.

سياسات أمريكية تخدم الصين دون قصد

في المقابل، ساهمت سياسات ترامب في خدمة المصالح الصينية بشكل غير مباشر، فقد أدى فرض التعريفات الجمركية بصورة أحادية إلى نفور حلفاء الولايات المتحدة بدلا من توحيدهم في مواجهة الصين، كما أن الهجوم على البحث العلمي، وتقليص التمويل، واستهداف العلماء، ولا سيما الأجانب، أضعف القدرة الابتكارية الأمريكية، ودفع بعض الكفاءات إلى مغادرة البلاد أو العزوف عن القدوم إليها، وهو ما استفادت منه الصين بشكل واضح.

وعلى المدى القريب، تبدو الكفة مائلة لصالح الصين، مع صعوبة تقليص نفوذها الاقتصادي بسرعة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، إلا أن الصورة على المدى البعيد ليست خالية من التحديات، إذ تواجه الصين مشكلات داخلية تشمل تراجع الأسعار، وأزمة في قطاع العقارات، وتراكم ديون الحكومات المحلية، وهي عوامل قد تشكل ضغطا على نموها الاقتصادي.

ومع اقتراب نهاية العام، يظل الفارق الجوهري أن التغيير بات متجذرا في النظام الأمريكي، في حين تميل الصين إلى الاستمرار في المسار ذاته، حتى مع ظهور أخطاء محتملة على الطريق.

واشنطن ترامب بكين الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر

