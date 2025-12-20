أنجح سنة في تاريخ الرئاسة.. ترامب: خفض أسعار الأدوية وجالون الوقود

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض أسعار الأدوية إلى 200 و300 بالمائة، مشيرا إلى أنه فرض على شركات الأدوية تغيير سياستها بشأن زيادة أسعار الأدوية.

وقال ترامب في تصريحات له : تعاملت مع شركات الأدوية وفرضت عليها أن تعطينا أسعار الدول الأكثر تفضيلا

وأضاف ترامب: ثمن جالون الوقود دولار و99 سنتا في بعض الأماكن في هذا البلد وهو أقل بمقدار الثلث مما كان سيصل إليه في ظل إدارة بايدن.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته قائلا : التضخم في الولايات المتحدة في أدنى مستوياته.

وختم : نحن هنا لنحتفل بأنجح سنة في تاريخ الرئاسة بالولايات المتحدة.