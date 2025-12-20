ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين





علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمليات الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قائلا : بسبب عملية القتل الوحشية التي نفذتها داعش بحق وطنيين أمريكيين شجعان في سوريا، أعلنُ أن الولايات المتحدة تنفّذ ردا انتقاميا شديد القسوة كما وعدت ضد الإرهابيين القتلة المسؤولين عن ذلك.

وقال ترامب في كلمة له بمناسبة بدء عملية عين الصقر : نحن نوجّه ضربات قوية للغاية إلى معاقل تنظيم داعش في سوريا، وهي أرض غارقة في الدماء وتعاني مشكلات كثيرة، لكنها تمتلك مستقبلا مشرقا إذا تم القضاء على داعش.

وأضاف ترامب: الحكومة السورية، بقيادة رجل يعمل بجد كبير لإعادة العظمة إلى سوريا، تدعم جهودنا بشكل كامل.

وتابع ترامب: أحذّر جميع الإرهابيين الذين يملكون من الشر ما يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين، ستتلقون ضربات أقسى مما تعرضتم له في أي وقت مضى، إذا قمتم بأي شكل من الأشكال بمهاجمة الولايات المتحدة أو تهديدها.

فيما صرح البيت الأبيض قائلا : الرئيس ترامب أخبر العالم بأن الولايات المتحدة ستنتقم لقتل أبطالنا على يد داعش في سوريا وها هو يفي بهذا الوعد.