4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
أخبار العالم

ترامب : حققت السلام بالشرق الأوسط لأول مرة منذ 3 آلاف عام

ترامب
ترامب
محمود نوفل


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أن الضربة في سوريا كانت ناجحة للغاية ودقيقة حيث تم ضرب كل موقع بدقة متناهية ، مشيرا إلى أنه أمر بشن ضربة عسكرية ضخمة على الإرهابيين الذين قتلوا 3 من الجنود الأمريكان  الأسبوع الماضي في سوريا.

وقال ترامب في تصريحات له : نحن نعيد السلام من خلال القوة ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم و أنهيت 8 حروب في 10 أشهر ودمرت التهديد النووي الإيراني.

وأضاف الرئيس الأمريكي : أنهيت الحرب في غزة وأطلقت سراح الرهائن الأحياء والأموات و حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام.

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ قليل تخفيض  أسعار الأدوية إلى 200 و300 بالمائة، مشيرا إلى أنه فرض على شركات الأدوية تغيير سياستها بشأن زيادة أسعار الأدوية.

وقال ترامب في تصريحات له : تعاملت مع شركات الأدوية وفرضت عليها أن تعطينا أسعار الدول الأكثر تفضيلا

وأضاف ترامب: ثمن جالون الوقود دولار و99 سنتا في بعض الأماكن في هذا البلد وهو أقل بمقدار الثلث مما كان سيصل إليه في ظل إدارة بايدن.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته قائلا : التضخم في الولايات المتحدة في أدنى مستوياته.

ترامب أمريكا سوريا داعش النووي الإيراني السلام في الشرق الأوسط

