رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن وزارة العدل الأمريكية أفرجت عن 500 وثيقة متعلقة بقضية جيفري إبستين، مضيفًا: «في ناس في الكونجرس عندهم قناعة إن رجل الرئيس ترامب، “أبو حنان”، داخل في الموضوع، وترامب نفى أكثر من مرة علاقته بالأمر».

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «عند نشر عدد كبير من الوثائق، وُجد أن بعضًا منها يحمل اللون الأسود، وتم الاتفاق على أن هذه الأشياء تضر بالأمن القومي الأمريكي، ويقولون إنه وارد جدًا استخدام هذه الوثائق ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قام بمضايقة أحد».

وتابع: «مين في إيده القرار في أمريكا؟ هناك شخص يستطيع الضغط على الإدارة الأمريكية، والسؤال هنا: هل كان إبستين عميلًا للموساد؟ هذا الأمر وارد، وقد يكون مزعجًا جدًا».

واستطرد: «هذا الرجل كان يوفر كل شيء، وتم القبض عليه بسبب استخدامه قاصرات دون سن 14 عامًا، ويقولون إن هناك ملفات يمكن أن تُسيء جدًا إلى ترامب. الناس دي قوية قد إيه؟ واللي بيتحكموا في العالم».