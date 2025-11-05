قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
دعاء الصباح للفرج القريب وزوال الهم.. دعوات مستجابة ابدأ بها يومك
مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين
أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا
اقتصاد

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

آية الجارحي

بقيمة 90 جنيهًا، تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء.. جاء ذلك بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في أكتوبر الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025، بعد أن انخفض بنحو 90 جنيهًا للجرام الواحد.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أسعار الذهب العالمية أغلقت الأسبوع الماضي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تراجعها للأسبوع الثاني، وهو ما يُعزّز فرص عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار مؤشرات الزخم عند مستويات مُحايدة.

 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأربعاء 5-11-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3931 دولارًا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4509 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5260 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6011 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.080 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.


 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

