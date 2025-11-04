تعيين رؤساء جدد لعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات

اصدر المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من : المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية .

وتضمن القرار تعيين كلا من المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية .

وأضاف القرار أنه تم تعيين المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .



كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .