قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعيين رؤساء جدد لعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات

محطة مياه
محطة مياه
آية الجارحي

اصدر  المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من : المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية .

وتضمن القرار تعيين كلا من المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية .

وأضاف القرار أنه تم تعيين المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .


كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .

المهندس أحمد جابر شحاتة الشركة القابضة لميياه الشرب والصرف الصحي اخبار مصر مال واعمال مياه الشرب والصرف الصحي حركة تنقلات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني العماد جوزاف

الرئيس اللبناني: نتطلع لدور أوروبي فاعل لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها

أرشيفية

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في غزة

دونالد ترامب

ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي

بالصور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد