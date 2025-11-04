الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري عن بدء إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق مشروع «سكن لكل المصريين 7» الذين استوفوا الشروط المبدئية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية سداد الأقساط الربع سنوية الخاصة بالوحدات السكنية.

طرح سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

تفاصيل رسائل سكن لكل المصريين

تضمنت الرسائل النصية التي تم إرسالها، تأكيداً على قبول الطلبات المبدئية في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» واستعداد الحاجزين لإجراءات السداد.

نص الرسالة أكد على ضرورة التوجه لإتمام سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، وذلك عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما نوهت الرسالة إلى أهمية الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط.

جدير بالذكر أنه في إطار التسهيلات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعى، من المتوقع أن يقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»، سواء كانوا من المقبولين أو المرفوضين.

تهدف هذه الرسائل إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لاسترداد مقدم جدية الحجز، مما يسهل عليهم اتخاذ خطوات مستقبلية.

كذلك، سيتاح للمواطنين الذين لم يتم قبولهم بسبب نقص المستندات المطلوبة التقديم بطلبات التظلم بعد الإعلان عن نتائج حجز الشقق. ذلك سيمكنهم من تقديم طلبات للحصول على وحدة سكنية، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم السكنية.