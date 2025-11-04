قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟

أحمد أيمن

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري عن بدء إرسال رسائل نصية لحاجزي شقق مشروع «سكن لكل المصريين 7» الذين استوفوا الشروط المبدئية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية سداد الأقساط الربع سنوية الخاصة بالوحدات السكنية.

طرح سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

تفاصيل رسائل سكن لكل المصريين 

تضمنت الرسائل النصية التي تم إرسالها، تأكيداً على قبول الطلبات المبدئية في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» واستعداد الحاجزين لإجراءات السداد. 

نص الرسالة أكد على ضرورة التوجه لإتمام سداد الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، وذلك عبر مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما نوهت الرسالة إلى أهمية الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في كراسة الشروط.

جدير بالذكر أنه في إطار التسهيلات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعى، من المتوقع أن يقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»، سواء كانوا من المقبولين أو المرفوضين. 

تهدف هذه الرسائل إلى إتاحة الفرصة للمرفوضين لاسترداد مقدم جدية الحجز، مما يسهل عليهم اتخاذ خطوات مستقبلية.

كذلك، سيتاح للمواطنين الذين لم يتم قبولهم بسبب نقص المستندات المطلوبة التقديم بطلبات التظلم بعد الإعلان عن نتائج حجز الشقق. ذلك سيمكنهم من تقديم طلبات للحصول على وحدة سكنية، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم السكنية.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 حجز سكن لكل المصريين 7 رسائل سكن لكل المصريين 7 سعر شقق سكن لكل المصريين

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

