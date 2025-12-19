برلماني: التسهيلات الحكومية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في مصر

علق النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول التسهيلات والمحفزات الاستثمارية القادمة، مؤكدًا أن الإعلان عن هذه الإجراءات يأتي في توقيت مهم ويعكس حرص الحكومة على دعم جميع مجالات الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

وأضاف عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه المبادرات ستسهم بشكل ملموس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية الحكومية وتحديد الحوافز بدقة يمنح المستثمرين ثقة أكبر ويحد من أي عقبات محتملة أمام تنفيذ مشروعاتهم.

وأكد نائب الاسكندرية، أن حزمة التسهيلات تمثل مؤشرًا قويًا على جدية الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمناطق.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات العملية ليست مجرد وعود، بل تعكس رؤية واضحة لتهيئة مناخ استثماري منافس إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر أصبحت بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين الجادين الباحثين عن فرص استثمارية موثوقة.