القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
برلماني: اللقاء المصري السوداني يعكس احترام الشرعية وحماية الدولة الوطنية

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعكس رؤية مصرية واضحة تقوم على دعم الشرعية والحفاظ على كيان الدولة الوطنية في مواجهة محاولات التفكيك والفوضى.


وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن تأكيد الرئيس على وحدة السودان وسيادته وأمنه يأتي انسجامًا مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم السياسة الخارجية المصرية، والتي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدعم الحلول السياسية القائمة على التوافق الوطني.
مشيراً إلى أن ما تضمنته المباحثات من تشديد على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوداني يعكس التزامًا واضحًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا في ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات.
وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف قائلاً إن التنسيق المصري السوداني بشأن قضايا الأمن القومي، وعلى رأسها الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية المنظمة لاستخدام الموارد المشتركة.


مؤكداً أن الدور المصري في دعم السودان لا ينفصل عن رؤية أوسع لحماية الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدول، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لحقوق الشعوب.

