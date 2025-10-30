قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

سكن لكل المصريين 2025
سكن لكل المصريين 2025
خالد يوسف

تزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الأخيرة، بمعرفة نتيجة مشروع "سكن لكل المصريين 2025"، بعد إعلان وزارة الإسكان قرب صدور كشوف المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة، حيث يُعد المشروع من أبرز المبادرات القومية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير شقق مدعومة بأسعار تنافسية وتسهيلات تمويلية ميسرة، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كيفية معرفة النتيجة بالرقم القومي

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الصندوق أو الانتظار في طوابير طويلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطن معرفة موقف طلبه فورًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

يمكن للمواطنين التعرف على حالة طلبهم باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ـ اختيار خدمة “الاستعلام عن حالة الطلب”.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة بدقة.

ـ الضغط على “عرض النتيجة” لمعرفة حالة الطلب فورًا، سواء تم القبول المبدئي أو لا يزال تحت المراجعة أو تم الرفض مع توضيح السبب.

مراحل فحص الطلبات والتحقق من البيانات

تخضع جميع الطلبات المقدمة لمراحل دقيقة من الفحص تشمل المراجعة الإلكترونية والتحقق من المستندات المرفقة، يليها الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات الفعلية حول الدخل ومحل الإقامة.

كما يتم إجراء استعلام ائتماني بالتعاون مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لضمان مطابقة الشروط والمعايير المحددة، حيث تهدف هذه المراحل إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق الشفافية الكاملة في جميع مراحل المشروع.

شروط القبول في مبادرة سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

ـ ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد استفاد من دعم سكني حكومي سابقًا.

ـ أن يتوافق الدخل الشهري مع الحدود المقررة للفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

ـ سداد مقدم الحجز في المواعيد المحددة، مع تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

ـ وأكدت الوزارة حرصها على تخصيص نسبة من الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الهمم والأرامل والمطلقات، في إطار دعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

تحول رقمي شامل لخدمة المواطنين

يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

ويساهم مشروع “سكن لكل المصريين” في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير سكن آمن ولائق، وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية في مختلف المحافظات.

الرقم القومي الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2025 وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

جانب من الجمعية العادية للقابضة المعدنية

بنمو 70% .. القابضة المعدنية تحقق 36.5 مليار جنيه صادرات خلال العام المالي الماضي

الجمارك المصرية

28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

خلال التوقيع

قطاع الأعمال العام: توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي تخدم الأسواق العربية والعالمية

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد