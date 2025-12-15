الانتهاء من 85 % من أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بكفر مويس ببنها

أعلن المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الانتهاء من 85 % من أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر مويس التابعة لمركز بنها.

وقال إبراهيم أن المحطة تخدم قرية كفر مويس وقرية الفاروقية والعزب التابعة لهما، مشيرا إلى أن التوسعات تأتي ضمن خطة الشركة لتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي ومواجهة الزيادة السكانية، حيث كانت المحطة تعمل بطاقة 1500 متر مكعب يوميًا، وتمت إضافة توسعات جديدة بطاقة 4 آلاف متر مكعب يوميًا، على مساحة إجمالية تبلغ 3 أفدنة.



وتابع أن نسبة الإنجاز الكلية للمحطة بلغت نحو 85%، وتم الانتهاء من توريد جميع الأعمال الكهروميكانيكية، وجارٍ تنفيذ أعمال تغيير خط الصرف بنسبة إنجاز 90%، وأعمال البيارة بنسبة 25%.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه القليوبية، أن المشروع يُعد أحد المشروعات الحيوية بمركز بنها، لما له من دور مهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها فور الانتهاء من الأعمال.