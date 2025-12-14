محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر لمتابعة سير العمل في المشروع الذي يعمل بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا ويخدم نحو 225 ألف نسمة لتغذية المدينة و22 قرية تابعة لها.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ شبكات المياه، حيث يبلغ طول الشبكات في البر الشرقي 30 كيلو متر بنسبة تنفيذ 90%، بينما يبلغ طول الشبكات في البر الغربي 25 كيلو متر بنسبة تنفيذ 30%.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمحطة وشبكاتها وفق الخطط الموضوعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.