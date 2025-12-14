إصابة 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في القليوبية

أصيب 5 أشخاص بحالات تسمم ، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بمنطقة الخصوص، محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.



وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود إشارة من أحد المستشفيات، باستقباله 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم غذائي، نطاق قسم شرطة الخصوص.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة الـ 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج،.



وجارى فحص الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وبيان وجود شبهة جنائية حول إصابتهم المشار إليها من عدمه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

