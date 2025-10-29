كل الطرق تؤدي إليه.. كيفية الوصول إلى المتحف المصري الكبير

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الوصول الى المتحف المصري الكبير، تزامنا مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد حفل عالمي يوم السبت 1 نوفمبر على مدار 3 أيام، يتبعها إتاحة المتحف للجمهور، فهو يقع في موقع متميز أمام أهرامات الجيزة وعلى طريق القاهرة ـ الفيوم.

كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من الجيزة

يمكن الوصول إلى المتحف المصري الكبير من وسط الجيزة بسهولة عبر شارع الهرم أو شارع فيصل في اتجاه ميدان الرماية، ثم التوجه نحو طريق الفيوم، حيث يقع المتحف مباشرة أمام الأهرامات.

كما يمكن استخدام وسائل النقل العامة، مثل أتوبيسات النقل العام أو الميني باص المتجهة إلى ميدان الرماية، ثم استقلال وسيلة مواصلات قصيرة حتى بوابة المتحف.

الوصول للمتحف المصري الكبير من الدائري

من الدائري، يمكن النزول عند منزل طريق الفيوم أو منزل ميدان الرماية، ثم الاتجاه يسارًا في اتجاه الأهرامات، حيث تظهر لافتات واضحة تشير إلى موقع المتحف المصري الكبير.

كيفية الوصول للمتحف المصري من رمسيس

من رمسيس، فإنه يمكن ركوب مترو الخط الثاني حتى محطة الجيزة، ثم استقلال أتوبيس أو تاكسي في اتجاه ميدان الرماية، حيث يقع المتحف على بعد دقائق من الأهرامات، كما يمكن استقلال سيارة متجهة إلى الهرم أو المنيب ثم النزول في محطة الرماية للوصول إلى المتحف.

كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من مدينة نصر

يمكن الوصول إلى المتحف من مدينة نصر عبر طريق النصر ثم محور المشير طنطاوي ومنها إلى الدائري في اتجاه الهرم أو طريق الفيوم، حيث يتجه المسار مباشرة إلى المتحف.

أما إذا كنت تفضل استقلال المترو، فإنه يمكن الوصول إلى محطة الجيزة ومن هناك تستقل ميكروباص حتى الرماية، ثم ميكروباص آخر حتى المتحف المصري.

محطة مترو المتحف المصري الكبير

لم يتم الإعلان عن موعد تشغيل محطة مترو المتحف المصري الكبير، حتى الآن، فهي تقع أمام المدخل الرئيسي للمتحف، وقد صممت لتكون نقطة الوصول الأساسية للزوار المصريين والأجانب، تزامنًا مع توقعات بزيادة الحركة السياحية بعد الافتتاح.

ويمتد مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق بمرحلته الأولى بطول 19 كيلومترًا، ويضم 17 محطة تبدأ من حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط، ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة والخط الأول في محطة الملك الصالح.

أما طول الخط الكامل فيصل إلى 42 كيلومترًا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، والتي ستصل حتى القاهرة الجديدة، ليربط بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر، وينقل نحو مليوني راكب يوميًا.

كيفية الوصول للمتحف من الهرم

من منطقة الهرم، يمكن الوصول إلى المتحف عبر شارع الهرم في اتجاه ميدان الرماية، ثم يسارًا نحو طريق الفيوم حيث يقع المتحف أمام الأهرامات مباشرة، فإن هناك الكثير من المواصلات التي تصلك إلى المتحف في أقل من 10 دقائق.

كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من أكتوبر

من خلال محور 26 يوليو، يمكن استقلال ميكروباص من الحصري أو ميدان جهينة إلى الرماية، فهذه المواصلات يمكنها أن تصلك إلى بوابة المتحف الرئيسية، كما يمكن استخدام الخط الرابع لمترو الأنفاق عند تشغيله، حيث يمر بمحطة المتحف المصري الكبير ضمن المرحلة الأولى للخط.

كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من فيصل

عن كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير من فيصل، فإنه يمكن التوجه مباشرة إلى ميدان الرماية باستخدام سيارات الميكروباص أو أتوبيسات النقل العام، ثم الاتجاه نحو طريق الفيوم، حيث تقع بوابة المتحف على مسافة قصيرة جدًا من الميدان.

مواعيد عمل المتحف المصري الكبير

يبدأ المتحف المصري الكبير، في استقبال الجمهور من يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر 2025، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً لمجمع المتحف، ومن 9 صباحًا حتى 6 مساءً لقاعات العرض.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إتاحة جولات إرشادية بأسعار تبدأ من 350 جنيهًا للمصريين و1700 جنيه للأجانب، أما أسعار الدخول تكون كالآتي:

للمصريين: 200 جنيه

للأطفال المصريين: 100 جنيه

للطلاب المصريين: 100 جنيه

لكبار السن المصريين: 100 جنيه.

للأجانب: 1،450 جنيهًا

للأطفال الأجانب: 730 جنيهًا

للطلاب الأجانب: 730 جنيهًا.

للعرب أو الأجانب المقيمين: 730 جنيهًا

للأطفال العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا

للطلاب العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا