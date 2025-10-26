بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

يتزايد بحث المسلمين في مصر والعالم عن موعد حلول شهر رمضان المبارك 2026، شوقا منهم لروحانيات هذا الشهر، حيث يعتبره الكثيرون فرصة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة مع اقتراب قدومه، بما يحمله من روحانيات خاصة وأجواء من الإيمان والتقوى، تجمع الأسر على موائد الإفطار وتملأ المساجد بالخشوع والطمأنينة.

حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد قدوم شهر رمضان 2026 في مصر، وأول أيام الصوم، وذلك وفقاً لما تشير إليه الحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر رمضان، من المتوقع أن تكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويكون أول أيام الصيام، على أن ينتهي الشهر المبارك مساء يوم الجمعة 20 مارس.

وتتحرى دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان.

الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان

ويكون الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان، بعد الرؤية الشرعية للهلال، وذلك وفق ما هو معمول به في مصر وسائر الدول الإسلامية.

وتوضح التقديرات الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان 2026 سيكون 30 يومًا كاملًا، ليكون يوم السبت 21 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون في مصر والعالم بانتهاء الصيام بعد شهر من الطاعة والتقرب إلى الله، في أجواء من الفرح والتواصل الأسري والمحبة.

شهر رمضان

يعد شهر رمضان من الشهور الهجرية، التي تسمى بالشهور القمرية والتي يكون بدايتها برؤية الهلال والذي يكتمل ويصبح بدرا في منتصف الشهر ولذلك يتم استطلاع هلال رمضان عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان فإذا تمت رؤية الهلال فإنها دلالة شهر رمضان وعليه يبدأ المسلمون في الصيام.

وهناك حديث عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بشأن دخول رمضان: «صوموا لرؤيته - أي الهلال - وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، وفي حالة لم تتم رؤية الهلال فلا بد من إتمام شهر شعبان 30 يوما.

فضل شهر رمضان

شهر رمضان من أعظم شهور السنة عند المسلمين، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، تتجدد فيه النوايا وتعلو فيه القيم الإيمانية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها، وقيام الليل، وتلاوة القرآن الكريم.

إلى جانب الإكثار من أعمال الخير والصدقات، كما يمثل الشهر الكريم فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بين الأهل والجيران من خلال الزيارات وتبادل الإفطار المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية.