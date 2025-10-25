قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

فرصة للمغتربين.. كيفية حجز شقق الإسكان الفاخر 2025| الأماكن والأسعار

شقق الإسكان الفاخر
شقق الإسكان الفاخر
خالد يوسف

زادت عمليات البحث من جانب المواطنين عن كيفية الحصول على وحدة سكنية من منصة مصر العقارية 2025، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن بدء طرح المرحلة الثانية لـ شقق الإسكان الفاخر 2025 بـ مشروعات ديارنا، سكن مصر، دار مصر رسميًا عبر منصة مصر العقارية.

وتوفر «صدى البلد» لزوارها ومتابعيها كل ما يخص، شقق الإسكان الفاخر 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة تقدمها على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هـــنـــــــا.

رابط الحجز لشقق الإسكان الفاخر 2025

يمكنكم للراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بـ مشروعات ديارنا وسكن مصر، ودار مصر، من خلال الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الرابط التالي. https://realestate.gov.eg/ar

كيفية حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ الدخول على منصة مصر العقارية من خلال اضغط هنا.

ـ إنشاء حساب شخصي جديد.

ـ ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

ـ تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ـ اختيار الوحدة والموقع المفضل.

ـ دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ـ انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.

أماكن شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في إعلانها عدد من أبرز المناطق الراقية لشقق الإسكان الفاخر، وهي:

ـ القاهرة الجديدة

ـ مدينة الشروق

ـ حدائق العاصمة

ـ العلمين الجديدة

ـ مدينة العاشر من رمضان

ـ مدينة العبور

ـ مدينة الشيخ زايد

ـ مدينة 6 أكتوبر

أسعار شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ بلغ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في القاهرة الجديدة نحو 33.250 جنيه

ـ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في الشروق بلغ نحو 30.950 جنيه

ـ بلغ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في العبور نحو 30.100 جنيه

ـ بلغ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في العلمين الجديدة نحو 29.000 جنيه

ـ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في الشيخ زايد بلغ نحو 34.900 جنيه.

ـ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في السادس من أكتوبر بلغ نحو 32.600 جنيه

ـ بلغ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في حدائق العاصمة نحو 27.600 جنيه

ـ بلغ سعر المتر بـ شقق الإسكان الفاخر في العاشر من رمضان نحو 26.900 جنيه.

فرصة للمغتربين حجز شقق الإسكان الفاخر شقق الإسكان الفاخر 2025 منصة مصر العقارية 2025

