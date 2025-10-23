قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%

شهادات ادخار بنك مصر
شهادات ادخار بنك مصر
خالد يوسف

في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الاقتصادية، وقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، تزايدت عمليات البحث عن أفضل أدوات استثمار آمن، لا سيما بين المواطنين الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عائد شهري ثابت، وشهدت شهادات الادخار فى بنك مصر تنوع ملحوظ، حيث تشمل شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري بمعدل عائد 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات.

شهادات بنك مصر 2025

ومن بين البنوك التي تقدم شهادات ادخار متنوعة بعوائد تنافسية، يبرز بنك مصر باعتباره أحد أبرز البنوك الحكومية التي تتيح شهادات استثمار بالجنيه المصري والدولار، تناسب شرائح متعددة من المدخرين، خاصة من يمتلكون مبالغ تبدأ من 300 ألف جنيه، ويبحثون عن دخل شهري منتظم.

شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص

وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، فإن شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتناقص توفر في سنتها الأولى عائدًا سنويًا يصل إلى 20.5% في السنة الأولى، وهو ما يعادل دخلًا شهريًا قيمته 5125 جنيهًا عند استثمار مبلغ 300 ألف جنيه، وفي السنة الثانية إلى 17% سنوياً وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنوياً.

السنة الأولى

ـ نسبة العائد: 20.5 %

ـ العائد الشهري: 5125 جنيه

ـ العائد السنوي: 61500 جنيه

السنة الثانية

ـ نسبة العائد: 17 %        

ـ العائد الشهري: 4250 جنيه    

ـ العائد السنوي: 51000 جنيه

السنة الثالثة

ـ نسبة العائد: 13.5 %    

ـ العائد الشهري: 3375 جنيه    

ـ العائد السنوي: 40500 جنيه

العائد الإجمالي خلال 3 سنوات 153000 جنيه

شهادة القمة الثلاثية (3 سنوات ـ عائد شهري ثابت)

شهد عائد شهادة القمة الثلاثية من بنك مصر، والتي تمتد لمدة 3 سنوات وتتميز بعائد شهري ثابت، انخفاضًا من 18.5% سنويًا إلى 17% سنويًا.

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، يبلغ معدل الفائدة 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% للشهادات ذات العائد السنوي.

وهناك شهادات دولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، ويبلغ معدل الفائدة 4.85% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% للشهادات ذات العائد السنوي.

شهادات بنك مصر الدولارية 2025

3سنوات

ـ العائد الشهري: 4.75 %.

ـ العائد السنوي: 4.85 %.

5 سنوات 

ـ العائد الشهري: 4.85 %.

ـ العائد السنوي: 4.95 %.

