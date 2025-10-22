من بيتك.. طريقة ورسوم عمل توكيل عام و خاص من الشهر العقاري

يبحث البعض عن طريقة ورسوم عمل توكيل عام أو توكيل خاص من الشهر العقاري، تلك الخدمة المميكنة التي تقدمها منصة مصر الرقمية ضمن خدمات الرقمنة، حيث تعد طريقة ورسوم عمل توكيل عام وخاص من الشهر العقاري، هي طريقة رسمية ولا تتم إلا من خلال رابط رسمي معتمد، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، خاصة من كبار السن أو من لا يرغب في النزول إلى مكاتب التوثيق لعمل توكيل.

طريقة ورسوم عمل توكيل عام و خاص من الشهر العقاري

تعتمد طريقة ورسوم عمل توكيل عام وتوكيل خاص من الشهر العقاري، على الدخول بشكل مباشر على منصة مصر الرقمية، التي تتيح خدمات الحكومة بشكل إلكتروني رسمي.

وتتيح خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية، طريقة ورسوم عمل توكيل عام وتوكيل خاص من الشهر العقاري، وفيما يلي طريقة ورسوم عمل توكيل عام أو خاص من الشهر العقاري:

ـ ادخل على رابط عمل توكيل من الشهر العقاري هــنـــــــا.

ـ سجل الدخول على المنصة من أعلى الصفحة.

ـ اختر خدمات التوثيق، ثم اختر نوع التوكيل العام أو الخاص الذي ترغب فيه.

ـ اضغط على مربع موافق على الشروط والأحكام اسفل الصفحة.

ـ اكتب بيانات الطرف الثاني، وإن كان محاميا، اختر خدمة "محامي".

ـ اكتب الرقم القومي الخاص بالطرف الثاني ورقم المصنع الذي يوجد في البطاقة.

ـ اكتب العنوان والمحافظة التابع لها ثم اضغط على كلمة إضافة.

ـ اختر عنوان الديباجة وكذلك شكل التوكيل

ـ أدخل بياناتك الخاصة من أجل استلام التوكيل.

ـ اختر الموعد المناسب لك.

ـ سدد تكلفة تحرير توكيل عام رسمي عبر وسيلة السداد أما من خلال المحفظة الإلكترونية، أو من خلال بطاقة الائتمان.

ـ سدد قبل انتهاء فترة الكود الذي سيظهر لك.

ـ اضغط على إرسال الطلب واحتفظ برقم الطلب المقدم من خلال البوابة.

ـ توجه الى مكتب أو فرع التوثيق فى اليوم والموعد المحدد لتقديم الخدمة.

أنواع التوكيلات المتاحة

يختلف التوكيل العام عن الخاص، إذ يعني التوكيل العام هو منح الإذن لشخص ما بالتصرف نيابة عن الموكل، بصفة عامة بحسب نوع التوكيلات المتاحة التالية:

ـ تحرير توكيل عام في القضايا (عن نفسه)

ـ تحرير توكيل عام رسمي (عن نفسه)

ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام) (عن نفسه)

ـ تحرير توكيل عام في القضايا (بصفة)

ـ تحرير توكيل عام رسمي (بصفة)

ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام) (بصفة)

شروط عمل توكيل خاص

توضح منصة مصر الرقمية شروط عمل توكيل خاص، وهو التوكيل المحدد استخدامه من قبل الموكل، ويشمل نوعين متاحين على المنصة، هما توكيل خاص في قضية عن نفسه، أو بصفة، ويشترط توافر المستندات اللازمة لتحرير التوكيل.

إذ يجب ان يكون المواطن طالب الخدمة لديه بطاقة رقم قومي سارية، وتمكن هذه الخدمة المواطن من تحرير توكيل في قضية محددة برقم ومحكمة وفقا للضوابط المعمول بها لمحامي او لاي مواطن وفقا للضوابط، كما يجب توافر الشروط التالية:

ـ أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين ساريه.

ـ يجب ادخال الرقم القومي للطرف الثاني.

ـ ان يكون طالب الخدمة أحد الاطراف الاولى للمحرر

ـ في حالة تحرير توكيل لاكثر من طرف يجب تحديد اختيار (مجتمعين او منفردين).

تكلفة عمل توكيل في الشهر العقاري

تبلغ تكلفة عمل توكيل في الشهر العقاري حوالي 30 إلى 100 جنيه مصري، وتختلف التكلفة حسب نوع التوكيل والوقت الذي يتم فيه إجراؤه، والرغبة في توصيل التوكيل للمنزل.

في الفترة الصباحية، لا تتجاوز التكلفة 60 جنيهًا، بينما قد تصل إلى 161 جنيهًا في الفروع المسائية (الـ "VIP") التي تعمل من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً، قد تزيد التكلفة إذا كان التوكيل يتعلق بمعاملات عقارية كبيرة أو يتطلب رسومًا إضافية.

وتبلغ تكلفة طلب خدمة توكيل عام مخصص 30 جنيهًا عبر الانترنت، كما أطلقت وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، بتكفلة قدرها 500 جنيه، ويمكن طلبها عبر الاتصال على رقم 01555559875.