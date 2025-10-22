قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
أخبار البلد

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني، وذلك لتخفيف الزحام وتسريع الإجراءات أمام المواطنين، مع إمكانية توصيل البطاقة حتى باب المنزل خلال أيام معدودة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل

تشهد هذه الخدمة إقبالا متزايدا من المواطنين بعد تفعيل الدفع الإلكتروني واعتماد آليات حديثة تتيح الحصول على البطاقة في فترات زمنية مختلفة وفقا لفئة الاستمارة المختارة، سواء كانت فورية أو عاجلة أو عادية.

غرامات التأخير عن استخراج أو تجديد البطاقة

وضعت وزارة الداخلية خمس غرامات مالية ضمن لائحة الأحوال المدنية لضمان التزام المواطنين بمواعيد استخراج وتجديد بطاقاتهم، وتشمل ما يلي:

1. غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عاما.
2. غرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
3. غرامة 50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة حال تغير البيانات.
4. غرامة 50 جنيها لعدم تحديث المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية خلال 3 أشهر من التغيير.
5. غرامة 50 جنيها لعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.
شهادة ميلاد كمبيوتر في حالة الاستخراج لأول مرة.
مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.
مستند لإثبات المهنة أو الحالة الاجتماعية.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمره عن 15 عاما.
أن يكون مقيدا في قاعدة بيانات السجل المدني.

خطوات استخراج البطاقة إلكترونيا من المنزل

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
2. اختيار “الخدمات المدنية ثم “الأحوال المدنية.
3. الضغط على “بدل تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي.
4. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.
7. تحديد طريقة استلام البطاقة سواء بالتوصيل المنزلي أو من السجل المدني.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

مكاتب السجل المدني المنتشرة بالمحافظات.
المراكز النموذجية وماكينات السجل المدني الذكية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
السيارات المتنقلة والمولات الكبرى.
خدمة “أحوال إكسبريس والاتصال بالخط الساخن.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

الفئة الفورية: 800 جنيه وتسلم البطاقة فورا من السيارة النموذجية.
فئة VIP: 515 جنيها وتسلم خلال ساعتين فقط.
الفئة الخاصة: 175 جنيها وتسلم خلال 24 ساعة.
الفئة العاجلة: 125 جنيها وتسلم خلال 3 أيام.
الفئة العادية: 50 جنيها وتسلم خلال 15 يوما.

تسهيلات جديدة لخدمة المواطنين

تأتي هذه الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان دقة البيانات وسرعة استخراج الوثائق الرسمية.

