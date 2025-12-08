قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب عمان يفوز على جزر القمر ويودعان بطولة كأس العرب
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم لافني بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لما لها من أهمية كبيرة لدعم الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين 

May be an image of ticket stub, blueprint and text
 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد الاختبار إما بواسطة التابلت أو بالاجهزة الموجودة في المدرسة أو أي أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على المنصة خلال الـ24 ساعة باليوم وتقسم أيام عقد الاختبار على المحافظات على النحو التالي : 
 

يوم 21 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، والوادي الجديد ، والبحر الأحمر

يوم 22 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات أسوان ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، والشرقية

يوم 23 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات البحيرة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، وبورسعيد ، والسويس ، والاسماعيلية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يقوم الطالب بالدخول على منصة كيريو اليابانية بإستخدام حسابه على المنصة ليجد رابط الدخول على الامتحان

وكان قد واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

 إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

 التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الصف الأول الثانوي منصة كيريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بقنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 42 متهما بخلية التجمع لجلسة 3 فبراير

محاكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد