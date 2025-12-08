قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم لافني بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لما لها من أهمية كبيرة لدعم الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد الاختبار إما بواسطة التابلت أو بالاجهزة الموجودة في المدرسة أو أي أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على المنصة خلال الـ24 ساعة باليوم وتقسم أيام عقد الاختبار على المحافظات على النحو التالي :



يوم 21 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، والوادي الجديد ، والبحر الأحمر

يوم 22 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات أسوان ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، والشرقية

يوم 23 ديسمبر : الاختبار لطلاب محافظات البحيرة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، وكفر الشيخ ، ودمياط ، وبورسعيد ، والسويس ، والاسماعيلية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يقوم الطالب بالدخول على منصة كيريو اليابانية بإستخدام حسابه على المنصة ليجد رابط الدخول على الامتحان

وكان قد واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.